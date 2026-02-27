Как живется москвичам в домах по реновации - реальные отзывы: все плюсы и минусы

Как живется москвичам в домах по реновации

Программа реновации в Москве набирает обороты, и многие жители старых пятиэтажек уже получили или вот-вот получат ключи от новых квартир. Внешне новостройки выглядят роскошно.

Однако за красивой картинкой часто скрываются нюансы, о которых не говорят на официальных презентациях. Реальный опыт новоселов показывает, что переезд в рамках реновации - это не только радость от увеличения площади, но и столкновение с неожиданными трудностями.

Минусы переезда

Высокие этажи

Людей из пятиэтажек могут переселить на 20-й этаж и выше, что становится настоящим стрессом. В то же время лифты часто ломаются или работают не все сразу. В результате пожилые люди и семьи с колясками вынуждены подниматься пешком.

Дорогой паркинг

Подземная парковка стоит от 2 до 5 миллионов рублей, что делает ее недоступной для многих. При этом даже купленное место может страдать от подтоплений и сырости. Большинство жителей оставляют машины прямо во дворе, в результате чего скорая помощь и пожарные машины проехать не могут.

Проблемы с отоплением и планировкой

Жильцы жалуются на странную работу отопления и вентиляции: зимой может быть холодно, а летом - душно и шумно при открытых окнах. В некоторых квартирах комнаты имеют сложную геометрию с большим количеством углов, из-за чего становится невозможно удобно расставить мебель.

Плюсы

Главное и самое весомое преимущество реновации - это увеличение жилой площади. Многие новоселы получают квартиры в полтора раза больше прежних.

Кухни стали заметно просторнее, что позволяет разместить всю необходимую технику и организовать удобную столовую зону. Лоджии теперь не просто балконы, а полноценные дополнительные комнаты, которые можно использовать как кабинет или место для отдыха.

Для семей с детьми огромным плюсом становится наличие двух раздельных санузлов, что экономит время по утрам. Также приятным бонусом может оказаться расположение нового дома: иногда его строят ближе к станции метро, сообщает "Самый главный путешественник" со ссылкой на жителей новостроек.

Реальные отзывы

Пользователь Сети по имени Ольга призналась, что не хотела бы жить в квартире на высоком этаже. Если бы ей попался именно такой вариант, недвижимость пришлось бы продавать.

«Проблемы с лифтами очень серьезные, и машину парковать совсем негде», - поделилась она.

Другая жительница столицы, Ирина, рассказала, что при переселении ее удивили странные батареи в виде мангалов, которые занимали очень много места в комнате. Кухня и коридор действительно большие, но жилая площадь оказалась меньше, чем в «хрущевке».

«Квартиры по реновации дают либо на втором этаже (над нежилыми помещениями), либо на последних», - заявила женщина.

Ранее "Городовой" рассказал, почему риелторы не советуют покупать квартиры-студии.