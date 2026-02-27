Городовой / Город / Конец «мёртвой зоне»: мобильный интернет ворвался на станцию «Горный институт»
Конец «мёртвой зоне»: мобильный интернет ворвался на станцию «Горный институт»

Опубликовано: 27 февраля 2026 08:30
Новая сеть LTE охватывает вестибюль, эскалаторы и платформу станции.

В петербургском метро на станции «Горный институт» запустили мобильный интернет. Первой сеть на этой станции развернула компания МТС.

Как рассказали «Деловому Петербургу» в пресс-службе оператора, цифровая экосистема МТС первой подключила станцию "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии к мобильной связи.

Теперь на всех 75 станциях городской подземки доступны быстрый мобильный интернет и надёжная голосовая связь для жителей и гостей Петербурга.

В компании отметили, что сеть LTE покрывает вестибюль, эскалаторы и платформу. Инженеры применили специальный кабель приёмо-передачи и усилители сигнала.

Пассажиры смогут звонить и передавать данные на скоростях, сравнимых с наземными.

Юлия Аликова
