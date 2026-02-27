"Когда любовь исчезает..." : Вот что говорил о великом чувстве Александр Пушкин - классик был прав

Цитаты Александра Сергеевича Пушкина о любви и чувствах.

Александр Сергеевич Пушкин - великий классик, его произведения до сих пор изучают на уроках литературы в школе и помнят наизусть всю жизнь. Но и ему не были чужды великие чувства, а одно из них, любовь, стало причиной ранней гибли поэта.

Классик часто рассуждал о любви, его цитаты приводят на портале Citater.

Пушкин писал в любви в своих стихотворениях и поэмах, также до современников дошли его рассуждения об этом чувстве.

В миг, когда любовь исчезает, наше сердце ещё лелеет её воспоминание, - утвержал класик в одном из своих произведений.

Из этих слов можно сделать вполне понятный вывод. Тот, кто хоть раз любил, а потом любовь терял, его поймёт. Действительно, когда любовь по каким-то причинам угасает, о ней ещё долго остаются воспоминания. Мы леем их, возводим на пьедестал, а иногда и "носим" за собой всю жизнь. Но это не значит, что былая любовь не может дать развиться новым чувствам. Мы можем помнить о старой привязанности как о чём-то хорошем и приятном, но понимать, что оно уже не повторится. При этом дать дорогу новой любви и быть счастливыми.

Безответная любовь не унижает человека, а возвышает его, - также говорил Пушкин.

Вероятно, этим классик намекал на то, что если человек полюбил, но не получил ответных чувств, то он в этом совсем не виноват. Это не делает его жалким или униженным. Любая любовь возвышает и даёт крылья за спиной, даже если и приносит душевные терзания как безответные чувства.

Любовь - это восхитительный обман, на который человек соглашается по доброй воле, - считал поэт.

По мнению Пушкина, выраженному в этой цитате, человек не может быть уверен, что любовь принесёт ему счастье на всю жизнь. Она может оказаться совсем не такой, как нам хотелось бы. Но если человек выбирает любовь, то должен быть готов к сюрпризам, которые способно принести это чувство, и они могут оказаться далеко не самыми приятными.

