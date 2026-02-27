Чем славится Петродворцовый район Санкт-Петербурга?

Петродворцовый район Санкт‑Петербурга знаменит не только фонтанами, но и различными объектами архитектуры и природными достопримечательностями.

Петродворцовый район Санкт‑Петербурга — это не просто пригород, а настоящая сокровищница истории, архитектуры и природы, которая веками притягивала к себе аристократов, художников и путешественников. Разберёмся, чем он знаменит — и не только фонтанами.

Петергоф — «русский Версаль»

Главная жемчужина района — дворцово‑парковый ансамбль Петергофа с его каскадами и фонтанами. Созданный по замыслу Петра I, он должен был превзойти французский Версаль и подчеркнуть мощь молодой Российской империи.

Уникальность системы фонтанов — в их естественном водоснабжении: вода поступает самотеком с Ропшинских высот по сложной сети каналов, шлюзов и прудов. Это инженерное решение XVIII века работает до сих пор без насосов.

Большой каскад с позолоченной скульптурой, Самсон, раздирающий пасть льва (аллегория победы России над Швецией в Северной войне), десятки других фонтанов и три парка (Нижний, Верхний и Александрия) создают ансамбль, который ежегодно посещают миллионы туристов.

Ораниенбаум — дворец Меншикова

В восточной части района расположен ещё один дворцово‑парковый комплекс — Ораниенбаум (ныне — Ломоносов). Его основал сподвижник Петра I Александр Меншиков. Большой Меншиковский дворец стоит на берегу Финского залива и задумывался как загородная резиденция, не уступающая Петергофу.

Исторические резиденции и парки

Александрия — личная резиденция императоров Николая I и Александра II. Здесь находится Готическая капелла (церковь Александра Невского) с витражами и стрельчатыми арками — редкий для России образец неоготики.

Собственная дача — небольшой дворец в стиле неоклассицизма, построенный для Александра II. Окружён живописным парком с прудами и аллеями.

Морская история и фортификация

Петродворцовый район — часть морской линии обороны Петербурга:

Форт «Шанц» на побережье Финского залива — один из рубежей обороны города в XIX–XX веках. Сохранились земляные валы, казематы и орудийные позиции.

Наука и образование

На территории района расположен Петродворцовый учебно‑научный комплекс СПбГУ — крупный научный центр. Здесь находятся факультеты и лаборатории университета, ботанический сад, а также Астрономическая обсерватория [7].

Природные красоты и отдых

Парк «Сергиевка» — бывшая усадьба герцогов Лейхтенбергских. В парке сохранился гранитный валун «Голова» (или «Скульптура с лицом древнего старца») — загадочный памятник неизвестного происхождения, который вдохновил Пушкина на строки о «голове витязя».

Побережье Финского залива с песчаными пляжами и дюнами — популярное место для прогулок, пикников и активного отдыха. Летом здесь катаются на сапбордах, зимой — гуляют вдоль замёрзшего залива.

Культурные традиции

Ежегодно в Петергофе проходит праздник открытия фонтанов с театрализованным представлением и фейерверком.

В районе работают музеи, концертные залы и арт‑пространства, где проходят фестивали, выставки и лекции.

