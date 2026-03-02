Городовой / Город / От 15 см снега до весеннего таяния: 40 тысяч кубов снега в день и чистые крыши остановок
От 15 см снега до весеннего таяния: 40 тысяч кубов снега в день и чистые крыши остановок

Опубликовано: 2 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
От 15 см снега до весеннего таяния: 40 тысяч кубов снега в день и чистые крыши остановок
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Дорожники в короткие сроки расчистили основные автомобильные и пешеходные маршруты.

За зимний период с улиц Санкт-Петербурга вывезли 1,5 миллиона кубометров снега, сообщили в городском комитете по благоустройству.

В конце прошлой недели в Северной столице выпадало около 15 см осадков. Службы оперативно очистили ключевые дороги и тротуары для транспорта и пешеходов.

Как уточнили в комитете, на выходных, когда движение стало менее интенсивным, темпы вывоза снега нарастили до 40 тысяч кубометров в сутки. В итоге за сезон на переработку ушло свыше 1,5 миллиона кубометров снега с городских территорий.

В непростых условиях не прекращалась очистка сложнодоступных зон: вручную разбирали тяжелый мокрый снег на переходах, узких дорожках и остановках. За неделю освободили более 350 крыш транспортных павильонов.

Конец недели принес не только сильный ветер и обильный снег, но и резкое потепление: таяли зимние сугробы в зеленых зонах, увлажнялись валы для вывоза, плюс пошли дожди.

Коммунальщики постоянно проверяли и обслуживали входы в ливневку, быстро устранив проблемы. За 7 дней прочистили около 1900 водоотводных труб от льда и мусора. На полигон отправили почти 1200 кубометров отходов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
