От 15 см снега до весеннего таяния: 40 тысяч кубов снега в день и чистые крыши остановок

За зимний период с улиц Санкт-Петербурга вывезли 1,5 миллиона кубометров снега, сообщили в городском комитете по благоустройству.
В конце прошлой недели в Северной столице выпадало около 15 см осадков. Службы оперативно очистили ключевые дороги и тротуары для транспорта и пешеходов.
Как уточнили в комитете, на выходных, когда движение стало менее интенсивным, темпы вывоза снега нарастили до 40 тысяч кубометров в сутки. В итоге за сезон на переработку ушло свыше 1,5 миллиона кубометров снега с городских территорий.
В непростых условиях не прекращалась очистка сложнодоступных зон: вручную разбирали тяжелый мокрый снег на переходах, узких дорожках и остановках. За неделю освободили более 350 крыш транспортных павильонов.
Конец недели принес не только сильный ветер и обильный снег, но и резкое потепление: таяли зимние сугробы в зеленых зонах, увлажнялись валы для вывоза, плюс пошли дожди.
Коммунальщики постоянно проверяли и обслуживали входы в ливневку, быстро устранив проблемы. За 7 дней прочистили около 1900 водоотводных труб от льда и мусора. На полигон отправили почти 1200 кубометров отходов.