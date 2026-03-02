Городовой / Полезное / На панели загорелся "чек" - не спешите в сервис: как устранить неполадку 
На панели загорелся "чек" - не спешите в сервис: как устранить неполадку 

Опубликовано: 2 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media
Что делать, если на приборной панели загорелся "чек"

Лампа Check Engine (чек) на приборной панели считается главным индикатором неполадок двигателя. Многие водители пугаются, когда видят этот сигнал, поскольку считают, что мотор вот-вот выйдет из строя.

Однако на практике желтый значок загорается не только из-за критических поломок силового агрегата. Есть много ситуаций, когда электроника фиксирует ошибку, но в работе машины ничего не меняется.

Иногда это даже разовая команда компьютера, которая не требует вмешательства. Чтобы не паниковать и не тратить деньги на ненужный ремонт, важно понимать истинные причины активации индикатора.

Нормальная работа электроники
Прежде всего, стоит знать, что «чек» обязан загораться при включении зажигания до запуска мотора. В этот момент происходит опрос всех систем, и лампочка на панели служит подтверждением своей исправности.

Если индикатор не загорается в этом режиме, это может говорить о том, что его намеренно отключили недобросовестные продавцы, чтобы скрыть реальные проблемы автомобиля.

Когда причина не в двигателе
Случается, что блок управления двигателем выдает ошибку, не связанную напрямую с работой мотора. Электроника может среагировать на неисправность второстепенных систем, которые никак не влияют на динамику и поведение машины.

К таким ситуациям относятся:

  • поломка клапана продувки адсорбера (система улавливания паров топлива);
  • высокий износ катализатора на начальной стадии;
  • сбой в работе самого блока управления, при котором ошибка появляется и исчезает самостоятельно.
  • неисправность второстепенного оборудования (например, перегоревшая лампа в фаре на некоторых моделях авто).

Что делать при появлении ошибки
Игнорировать постоянно горящий индикатор все же не стоит, даже если автомобиль едет как обычно. Лучший способ прояснить ситуацию - провести диагностику с помощью специального сканера.

В некоторых автомобилях предусмотрена возможность самодиагностики: код можно узнать, замкнув определенные контакты на разъеме OBD-II или выполнив специальную последовательность действий. Полученные данные помогут точно определить, требуется ли ремонт или проблема решится сама собой, сообщает "Автовыбор".

Ранее "Городовой" опубликовал сравнение Chery Tiggo 8 Pro и Toyota RAV4.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
