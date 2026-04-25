Живая охота и сплетни: тайная жизнь императрицы Анны Иоанновны — об этом не расскажут на уроках истории

Вся правда об образе жизни великой императрицы Анны Иоанновны

Время правления Анны Иоанновны - довольно неоднозначный период в истории России. С одной стороны, в это время в стране усилилось крепостничество, активизировались пытки и казни, а с другой - Россия активно развивалась экономически, а Петербург стал столицей. Но если о политике Анны Иоанновны мы могли узнать в школе на уроке истории, то о ее личности педагоги вряд ли станут рассказывать ученикам, поскольку это была очень неординарная и даже жестокая женщина. Подробностями делятся эксперты дзен-канала "GREEBANAL- История Санкт-Петербурга".

Анна Иоанновна, племянница Петра Первого, оказалась на троне практически случайно. До этого момента, по воле дядюшки, она жила в разоренном герцогском замке, в довольно бедной обстановке. Порой приходилось занимать деньги. Поэтому, получив власть, Анна решила, что самый надежный способ ее удержать - это обустроить роскошный двор. Именно при ней был построен шикарный Зимний дворец, придворные носили богатые наряды, дворцы украшала дорогая мебель. Все это безумно истощало казну.

Странности Анны Иоанновны

Но если любовью к роскоши в наши дни никого не удивить, то следующие чудачества Анны Иоанновны могут шокировать.

Охота в Зимнем дворце

Анна Иоанновна обожала живую охоту. Местным охотникам запрещалось выходить в ближайшие леса, чтобы вся дичь доставалась императрице. Об ее охотничьих подвигах даже писали в газетах. Для нее же возле Зимнего дворца организовали зоопарк, и когда властительнице хотелось поохотиться, животных выпускали из вольеров, а Анна Иоанновна стреляла в них из окна, порой убивая до 20 особей в день. Среди ее жертв - олени, кабаны, медведи, волки, зайцы и птицы.

Сплетни

Несмотря на высочайший чин, Анна Иоанновна славилась леностью, неряшливостью, а еще она обожала сплетничать. Придворные дамы вынуждены были развлекать императрицу бесконечными разговорами. Ей нравилось слушать истории о том, кто на ком женился, кто изменяет, кто пьет и т. д.

Шуты

А еще императрица всегда держала при себе шутов. Всего их было шестеро: Балакирев и д'Акоста, унаследованные ею от Петра I, Педрилло, граф Апраксин, князь Волконский и князь Голицын. Причем часть из них были уважаемыми вельможами и принадлежали к аристократическим родам.

"Никиту Волконского Анна сделала шутом, потому что терпеть не могла его жену. Михаил Голицын провинился тем, что за границей женился на итальянке и принял католичество (ох, и пожалел же он потом об этом, наверное)", - рассказывает автор блога.

Ледяной дом

Особенного внимания заслуживает история, которая ярко показывает, каким человеком на самом деле была Анна Иоанновна. Когда Михаил Голицын вернулся в Россию, императрица объявила его брак недействительным и женила его на калмычке Анне Бужениновой, тоже шутихе. По указу властительницы, для молодых был построен Ледяной дворец на Неве. В тот год зима выдалась морозной, столбик термометра доходил до -45 градусов.

"В Ледяном доме изо льда были не только стены и двери, но и мебель, посуда, даже брачное ложе! Ледяной камин, ледяные дрова, обмазанные нефтью. И они еще и горели", - отмечает эксперт.

В этом доме отметили свадьбу и заперли молодых на всю ночь, и лишь наутро, едва живых, выпустили. Императрица была уверена, что молодожены не переживут ту ночь, это было жестокое наказание для них.

Страхи

Как видите, Анна Иоанновна не отличалась добрым сердцем, но сама смерти очень боялась. Она верила в разные суеверия и порчу, а однажды императрицу заметили ночью, гуляющую по дворцу в парадном облачении. Когда стража заподозрила неладное, из опочивальни позвали саму Анну Иоанновну. Вот тогда и выяснилось, что по дворцу гуляет не императрица, а призрак, ее двойник, который тут же исчез при встрече с людьми. Настоящая императрица, пораженная до глубины души, слегла и через несколько дней умерла.

Ранее "Городовой" рассказывал о главных трендах сезона: что носят петербургские модницы весной-летом-2026 — советы стилистов.