2 ст. ложки в воду - и жимолость дает урожай ведрами: ягоды будут крупными и сладкими, без горчинки

Жимолость начинает плодоношение раньше других культур, поэтому уже в мае потребуется подкормка. Без достаточного количества питательных веществ кустарник не будет правильно развиваться, цвести, завязывать урожай. Также большое значение имеет вкус ягод, ведь при отсутствии удобрений они становятся кислыми или горькими.
Канал "Виктория Радзевская - Дачные секреты" советует использовать для подкормки жимолости только один компонент. Выдумывать и готовить сложные растворы не придется, если воспользоваться информацией опытного садовода. Для подкормки понадобится:
- вода - 10 литров;
- монофосфат калия - 2 столовые ложки.
"В мае еще прохладно и жимолость не все вещества может поглощать из почвы. А для роста ягод необходим фосфор, калий и другие вещества. В этом случае необходимо внести удобрения, вещества которого находятся в доступной для растений форме. Монофосфат калия - идеальный вариант", - сообщает источник.
Приготовление
Монофосфат калия лучше растворяется в теплой воде, поэтому ее необходимо немного подогреть. Всыпать гранулы, размешать и дождаться момента, когда подкормка приобретет комнатную температуру.
Использование подкормки
Вносить монофосфат калия можно на сухую почву, если не нарушать дозировку, которая указана выше. Полить жимолость под корень. На молодой кустарник уйдет одно ведро подкормки, на взрослый - 2-3 ведра. Лучше всего заниматься внесением раствора во второй половине мая.
Рекомендации:
"После использования монофосфата калия следует отказаться от внесения других подкормок. Переизбыток питательных веществ пойдет только во вред".
"Во время цветения, завязывания урожая запрещается использовать удобрения с азотом, иначе урожайность станет слабой".
