Крыжовнику в мае - прежде всего: 2 компонента под куст - и культура под надежной защитой, никаких грибков и вредителей

Урожайность крыжовника напрямую связана с качеством ухода за культурой, поэтому ему потребуется внимание. Особую роль играют обработки, так как кустарник привлекает многих вредителей, является уязвимым перед грибками и вирусами. Не стоит ждать неприятностей, ведь их проще предотвратить. "Сад, огород, лайф" посоветовал использовать для крыжовника в мае защитный состав. Он состоит всего из двух компонентов:
- табачная пыль - 1 кг;
- горчичный жмых - 1 кг.
Подробнее о средстве
"Табачная пыль используется как органическое удобрение и растительный инсектицид для защиты от множества вредителей. В её состав входит алкалоид, который обладает нервно-паралитическим действием и вызывает судороги у насекомых, что приводит к их гибели", - сообщает источник.
Горчичный жмых улучшает качество почвы, защищает культуру от патогенных микроорганизмов и вредителей. При использовании двух компонентов эффективность взлетает в разы.
Как готовить и использовать
Необходимо смешать компоненты в сухом виде, после чего рассыпать их в прикорневой зоне куста. Порошок должен попадать не только на почву, но и на ветки крыжовника. Состав лучше будет прилипать к кустарнику, если предварительно опрыскать ветки водой.
Также можно проводить обработку после дождя. Эффекта от средства хватает примерно на 10 дней, после чего потребуется повторное нанесение. Летом табачную пыль и горчичный жмых использовать не нужно.
