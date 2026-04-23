Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Крыжовнику в мае - прежде всего: 2 компонента под куст - и культура под надежной защитой, никаких грибков и вредителей

Опубликовано: 23 апреля 2026 19:42
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем обработать крыжовник в мае

Урожайность крыжовника напрямую связана с качеством ухода за культурой, поэтому ему потребуется внимание. Особую роль играют обработки, так как кустарник привлекает многих вредителей, является уязвимым перед грибками и вирусами. Не стоит ждать неприятностей, ведь их проще предотвратить. "Сад, огород, лайф" посоветовал использовать для крыжовника в мае защитный состав. Он состоит всего из двух компонентов:

  • табачная пыль - 1 кг;
  • горчичный жмых - 1 кг.

Legion-Media
Legion-Media

Подробнее о средстве

"Табачная пыль используется как органическое удобрение и растительный инсектицид для защиты от множества вредителей. В её состав входит алкалоид, который обладает нервно-паралитическим действием и вызывает судороги у насекомых, что приводит к их гибели", - сообщает источник.

Горчичный жмых улучшает качество почвы, защищает культуру от патогенных микроорганизмов и вредителей. При использовании двух компонентов эффективность взлетает в разы.

Legion-Media
Legion-Media

Как готовить и использовать

Необходимо смешать компоненты в сухом виде, после чего рассыпать их в прикорневой зоне куста. Порошок должен попадать не только на почву, но и на ветки крыжовника. Состав лучше будет прилипать к кустарнику, если предварительно опрыскать ветки водой.

Также можно проводить обработку после дождя. Эффекта от средства хватает примерно на 10 дней, после чего потребуется повторное нанесение. Летом табачную пыль и горчичный жмых использовать не нужно.

Ранее портал "Городовой" рассказал, стоит ли высаживать рассаду до конца апреля.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью