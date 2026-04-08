Сочные ягоды без заноз и царапин: 2 сорта бесшипного крыжовника — мечта садовода

Крыжовник, который не "кусается"

Крыжовник многие садоводы не любят только из-за шипов. К счастью, селекционеры решили эту проблему. Дачникам рассказали о двух сортах кустарника, у которых нет шипов. Оба выведены в Южно-Уральском НИИ, рассказал портал "Огород".

Уральский бесшипный

Уральский бесшипный появился в 2000 году. Куст компактный, ветки тянутся вверх, не нуждаются в подпорках. Шипов действительно нет, хоть голыми руками собирай. Ягоды крупные, до 9 граммов, изумрудно-зелёные, при полном созревании становятся почти жёлтыми. Вкус сладкий, десертный, с лёгкой кислинкой. Урожайность высокая — до 7–8 килограммов с куста.

Садоводы хвалят сорт за надёжность.

Опытная дачница из Иркутска Людмила Мелентьева делится:

«У меня два сорта с жёлто-зелёными ягодами — Берилл и Уральский бесшипный. Ягоды очень крупные, красивые, прозрачные».

Но спелые ягоды склонны осыпаться, так что с уборкой лучше не затягивать. И в засуху они мельчают и становятся кислее. Но это беда многих крупноплодных сортов.

Консул

Консул (его ещё называют Сенатором) появился раньше, в 1995 году. Он не полностью бесшипный, небольшое количество колючек внизу побегов есть, но они не мешают сбору. Куст мощный, до двух метров, раскидистый — места потребует больше. Ягоды тёмно-красные, почти чёрные при полном созревании, с тонкой нежной кожицей и очень малым количеством семян. Идеальны для варенья и джемов. Вкус сладко-кислый, освежающий.

Один из садоводов на форуме признаётся:

«Я посадил Консул. Ягоды у меня выросли не такие крупные, как заявлено. Зато они ничем не болеют, на солнце не пекутся. Сорт урожайный».

Если сравнивать два названных сорта, Уральский бесшипный выигрывает в размере ягод и полном отсутствии шипов. Консул берёт неприхотливостью, красивым тёмным цветом и тем, что не осыпается. Оба сорта зимостойкие, оба устойчивы к мучнистой росе.

