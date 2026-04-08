После снежной зимы клещей особенно много: 5 растений защитят от скопищ кровососов — паразиты не подползут

Природные защитники от клещей

Сезон клещей в России начался раньше обычного — сказалась ранняя весна и таяние снега. Врачи предупреждают: этой весной кровососы будут особенно активны. Зима выдалась снежной, а значит клещи не перемерзли, и их будет много. Пик активности продлится с весны до октября, и дачникам пора задуматься о защите своих участков.

Опытные садоводы часто обращаются к природным репеллентам: растениям, чей аромат клещи не переносят. По данным экспертов, грамотно подобранный «зеленый щит» по периметру участка не может исключить, но может заметно снизить риск появления паукообразных.

Какие цветы создают природный барьер от клещей

Автор канала «Волжский сад» называет пять растений, которые выделяют эфирные масла и вещества, действующие как натуральные репелленты.

Пиретрум (далматская ромашка) — природный инсектицид. В его соцветиях содержатся пиретрины, которые эффективно отпугивают клещей, тлю, муравьев и даже проволочника. Растение неприхотливо, растет на солнце и в полутени, размножается самосевом.

Пижма — выделяет фитонциды, защищающие соседние культуры от болезней. Лучше высаживать по периметру, оставляя 1,5–2 метра между кустами.

Лаванда — эфирные масла лаванды перебивают запахи, по которым клещи ориентируются на добычу. Растение любит солнце и сухую почву.

Бархатцы — посаженные в больших количествах, эти яркие цветы в период активного роста и цветения создают зону, которую клещи обходят стороной.

Котовник (кошачья мята) — содержит непеталактон, который, по данным исследований, может работать эффективнее некоторых химических средств против паукообразных.

Для максимальной защиты специалисты советуют высаживать растения-репелленты вдоль забора, вокруг зон отдыха, рядом с детскими площадками и у входа в дом. Дополнительно можно разместить эти цветы между грядками и под деревьями.

Ни одно растение не избавит от клещей полностью. Они снижают риск и работают лучше всего в комплексе с регулярным покосом травы, уборкой опавшей листвы и осмотром участка. А если клещей действительно много, лучше провести акарицидную обработку.

Ольга Захарова, садовод, поделилась:

«Однажды я прочитала про удивительные свойства пижмы отпугивать насекомых. Сначала не поверила, но все же решила попробовать и посадила на участке. Удивительно, но плодожорка исчезла. Клещей на участке тоже не видела давно».

