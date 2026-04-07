После пикировки рассаде – обязательно: 5 капель в воду – и перцы с томатами окрепнут на глазах, станут мощными и коренастыми

Дачный сезон в самом разгаре, и огородники уже вовсю ухаживают за рассадой, чтобы в дальнейшем получить богатый урожай. Но для активного развития, наращивания корней и утолщения стволиков перцам и томатам нужна мягкая и питательная подкормка. Особенно после пикировки. Какая именно, рассказал эксперт Дзен-канала Procvetok (18+) Денис Лабков.
Питательная подкормка
По его словам, оздоровить и укрепить рассаду способен настой чеснока. Для его приготовления достаточно измельчить чесночную головку вместе с шелухой и залить 1 стаканом воды. Настоять 5 суток при комнатной температуре.
Затем настой нужно процедить. Развести 2 столовые ложки чесночного "эликсира" в 1 литре воды и полить рассаду под корень. Вносить такое удобрение нужно 1 раз в 2 недели.
Как работает подкормка
Денис Лабков отметил, что настой чеснока богат магнием, калием, селеном и железом, которые важны для активного развития рассады. А если смешать 1 столовую ложку настоя, 1 чайную ложку жидкого хозяйственного мыла, 1 литр воды и опрыскать любые растения, то можно защитить их от вредителей. Ведь чеснок отлично борется с паутинным клещом, трипсами и различными мушками.
"Чесночный настой можно хранить в холодильнике несколько месяцев и применять по необходимости", – резюмировал эксперт.
Альтернативный вариант от агронома Елены Николаевой
Агроном Елена Николаева в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала, чем еще можно подкормить рассаду для мощных корней и толстых стволиков.
По словам эксперта, после пикировки нужно растворить 5 капель салициловой кислоты 2% в 1 литре воды и опрыскать рассаду по листу. Кроме того, эту же подкормку нужно внести за неделю до высадки томатов и перцев на постоянное место.
Как отметила Елена Николаева, салициловая кислота снимает стресс с рассады, позволяет ей легко прижиться, адаптироваться и продолжить активный рост.
