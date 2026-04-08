11 дней отдыха: как взять отпуск на майские праздники

Чтобы получить 11 дней отдыха на майские праздники в 2026 году, россиянам хватит взять отпуск на рабочей неделе с 4 по 8 мая.
Об этом РИА Новости сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
По ее словам, для тех, кто желает растянуть каникулы, подойдет классический способ: оформить отпуск с 4 по 8 мая и насладиться 11 последовательными выходными.
Майские праздники в этом году укоротились из-за правила переноса выходных — часть дней оказалась на начало и конец года, поэтому каникулы в мае не продлили.