Дилеры Петербурга распрощались с Solaris HS: что придет на смену

В Санкт-Петербурге официальные дилеры больше не продают новые седаны Solaris HS (ранее Hyundai Solaris). Об этом рассказал автоэксперт Депутат Гаврилов.
На данный момент в дилерских центрах остались только три модели бренда: кроссовер Solaris HC (бывший Hyundai Creta), а также Solaris KRS и Solaris KRX, заменившие модели Kia.
Седаны Solaris HS все еще встречаются на вторичке. В начале апреля в городе есть 7 объявлений о продаже машин 2024 года с пробегом.
Спрос на них достиг пика в 2024 году — тогда зарегистрировали 490 новых авто. В 2025-м цифра упала до 80, из них 62 оформились в начале года.