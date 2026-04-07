Дилеры Петербурга распрощались с Solaris HS: что придет на смену

Опубликовано: 7 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Дилеры Петербурга распрощались с Solaris HS: что придет на смену
Дилеры Петербурга распрощались с Solaris HS: что придет на смену
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В дилерских центрах сейчас доступны только 3 модели бренда. 

В Санкт-Петербурге официальные дилеры больше не продают новые седаны Solaris HS (ранее Hyundai Solaris). Об этом рассказал автоэксперт Депутат Гаврилов.

На данный момент в дилерских центрах остались только три модели бренда: кроссовер Solaris HC (бывший Hyundai Creta), а также Solaris KRS и Solaris KRX, заменившие модели Kia.

Седаны Solaris HS все еще встречаются на вторичке. В начале апреля в городе есть 7 объявлений о продаже машин 2024 года с пробегом.

Спрос на них достиг пика в 2024 году — тогда зарегистрировали 490 новых авто. В 2025-м цифра упала до 80, из них 62 оформились в начале года.

Юлия Аликова
