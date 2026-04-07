Что разрешено делать на участке 9-10 апреля - Лунный календарь: залог хорошей всхожести и урожайности

Лунный календарь для садоводов на 9-10 апреля

Те дачники, которые проводят посевы, посадки культур по Лунному календарю, всегда получают хороший урожай. Было доказано, что фазы Луны активно влияют на растения, их сокодвижение и развитие.

Апрель является месяцем активных действий для каждого садовода. 9-10 апреля Растущая Луна будет находиться в Деве. Этот знак имеет среднюю плодородность, поэтому дачные работы разрешаются. Указанный период также называют «Днями Корней».

Что можно делать 9-10 апреля 2026 года:

Время идеально подходит для посева петрушки и укропа. Разрешается высадка рассады, однако важно учитывать и погодные особенности вашего региона.

«Можно бороться с болезнями и вредителями, рыхлить почву, поливать, обрезать, вносить органические и минеральные подкормки», - сообщает портал «Центр Садовода».

Цветоводы могут в эти дни высаживать однолетники, декоративные кустарники и многолетники. Считается, что растения хорошо приживутся и покажут красочное цветение позже.

Что нельзя делать 9-10 апреля:

В этот период запрещается замачивать семена в чем-либо. Это действие приведет к низкой всхожести. Для замачивания семян лучше дождаться 14-15 апреля, когда Луна будет находиться в фазе Убывания.

Также важно отказаться от работ 13 апреля, когда будет Полнолуние. В этот день запрещаются любые виды дачных работ. Садоводам следует отдохнуть, направить свою энергию в другое русло.

