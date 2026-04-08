Благородство и величие: путешествуем по Выборгу одним днем — что посмотреть

Что посмотреть в городе Выборг Ленинградской области за 1 день

Город Выборг расположен в Ленинградской области, на скалистых берегах Выборгского залива Балтийского моря. Городок небольшой - около 72 тысяч человек. Но это даже плюс, ведь вы сможете увидеть основные достопримечательности Выборга всего за 1 день, если вдруг будете ограничены во времени. Расскажем о самых интересных местах этого туристического города.

Автор дзен-канал "Экскурсии из Кисловодска | РусТурист" предлагает выстроить следующий однодневный маршрут: Красная площадь — Соборная площадь — Рыночная площадь — Крепостная улица — Замковый остров — парк Монрепо. Весь путь занимает около 16 километров.

Самое первое, что вы увидите в начале путешествия - это библиотека Алвара Аалто, представляющая собой архитектурный шедевр 1930-х годов, выполненный в минималистичном дизайне. На Соборной площади вас встретит Собор Петра и Павла с его классическими формами, а также уютный парк имени Ленина с оригинальными скульптурами, среди которых, например, «Лесной юноша» и памятник лосю.

Теперь ваш путь лежит к Рыночной площади, являющейся сердцем старого города. В круглой башне XVI века, которая и сейчас хранит дух средневековья, теперь работает ресторан, где как раз можно перекусить. Здесь же продается и главное местное изделие - выборгский крендель, который с XV века является главным гастрономическим символом города. Он отличается уникальным пряным вкусом и мягкой пористой текстурой.

Выйдя на Крепостную улицу, отправляйтесь к Выборгскому замку. Здесь можно посетить башню Святого Олафа, которая стала смотровой площадкой. С высоты 50 метров открывается шикарный вид на город. В парке Монрепо маршрут можно завершить. Перед отъездом из этого потрясающего города полюбуйтесь скальными пейзажами Карелии в сочетании с рукотворными павильонами и прочувствуйте эту мистическую атмосферу.

