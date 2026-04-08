Яйца в мелкую крапинку: Не крашенки на Пасху, а настоящий тренд сезона - схема окрашивания

Окрашивание яиц на Пасху - настоящее искусство. Хозяйки каждый год изобретают новые способы, стараясь перещеголять друг друга в оригинальности.
В этом сезоне появился новый тренд - яйца в мелкую крапинку, будто их снесла неведомая сказочная птица. Хитрость тут - не в красителе, он может быть абсолютно любым, а в способе окрашивания, рассказывают о нём на портале "Аймкук".
Для окрашивания нам понадобится:
- 10 куриных яиц;
- 2 литра воды;
- краситель яркого цвета;
- 50 мл растительного масла;
- 2 ст. л. яблочного уксуса.
Способ окрашивания яиц
- Яйца в первую очередь хорошенько вымоем, чтобы удалить всяческие загрязнения, так краситель потом ляжет более интенсивно.
- Затем их нужно отварить 10-12 минут после закипания в чистой воде, можно добавить немного соли, так меньше вероятность растрескивания.
- Теперь яйца вытаскиваем, обсушиваем, каждое щедро натираем растительным маслом. В этом и состоит хитрость окрашивания.
- Готовим краситель яркого цвета, добавляем в него уксус, это поможет закрепить оттенок при окрашивании яиц.
- Смазанные маслом яйца опускаем в раствор для окрашивания. Хитрость в том, что масло будет отталкивать краску, ляжет она не ровно, как обычно, а именно с белыми небольшими пятнышками, крапинками.
- Чем дольше держите яйца в красителе, тем ярче ляжет цвет. После окрашивания их нужно обсушить на воздухе.
- Необычные яйца в крапинку готовы. Знакомые точно будут спрашивать, как вы получили такие оригинальные крашенки на Пасху.
