На Пасху пеку по рецепту из книги 1952 года: не сдобная булочка, а настоящий кулич - высокий, пышный, мягкий

Рецепт кулича из "Книги о вкусной и здоровой пище"

Пасха - праздник семейный, а потому особенно ценно, накрывая праздничный стол, придерживаться проверенных поколениями рецептов традиционных блюд. Так, например, автор канала «В саду у Валентинки» поделилась найденным рецептом кулича из кулинарной книги 1952 года издания, по которому когда-то пекла ее мама. Так же делали и многие другие советские хозяйки. В книге приводятся два способа приготовления с одним и тем же списком ингредиентов.

Способ первый

1. Дрожжи развести в теплом молоке (1,5 стакана). Соединить с половиной всей муки, перемешать до однородности. Поставить опару подниматься в тепло.

2. Отделить белки от желтков. Один оставить смазывать, остальные растереть с сахаром и ванилином. Белки взбить до пышной пены.

3. Когда опара увеличится в два раза, посолить, добавить растертые желтки, растопленное сливочное масло, оставшуюся муку. В конце аккуратно подмешать взбитые белки. Тесто должно получиться тянущимся, не липким, но и не тугим.

4. Оставить тесто в теплом месте "подрастать". Когда увеличится в два раза, добавить орехи, изюм, цукаты.

5. Дно и стенки форм смазать маслом и присыпать мукой или толчеными сухарями (можно застелить промасленной бумагой). Если хотите более пышный и легкий кулич — заполняйте форму на 1/3. Если более плотный — на 1/2.

6. Накрыть формы салфеткой, поставить на расстойку. Когда тесто поднимется до 3/4 формы — выпекать в разогретой духовке. Перед выпечкой верх кулича можно смазать яйцом. Чтобы верхушки не темнели, после зарумянивания прикрыть их кружками влажной бумаги. Готовность проверять деревянной палочкой. Глазурь наносить только когда остынет.

Способ второй (с ночной расстойкой)

1. Вечером в 1,5 стакана теплого молока развести дрожжи, добавить 4 стакана муки, хорошо вымесить. Как и в первом варианте, добавить растертые с сахаром желтки, растопленное масло и отдельно взбитые белки, посолить, перемешать, присыпать мукой и оставить на ночь.

2. Утром добавить оставшуюся муку и ванилин, смешанный с щепоткой сахара. Дать тесту подняться в тепле. Затем добавить изюм, орехи, цукаты. Наполнить формы и выпекать так же, как в первом способе.

Продукты:

Мука — 1 кг

Молоко — 1,5 стакана (рассчитано все на советский граненый стакан, в котором 250 гр)

Яйца — 6 шт.

Масло сливочное — 300 г

Дрожжи живые — 40–50 г

Сахар — 1,5–2 стакана

Соль — 3⁄4 ч. ложки

Изюм, цукаты, ванилин, орехи (миндаль или грецкие) — по вкусу

Эти рецепты быстро узнали комментаторы. Так, Елена В. написала:

"Рецепт из "Книги о вкусной и здоровой пище". Много раз проверен на собственном опыте. По точно такому же рецепту, только без белков, на одних яичных желтках есть там же рецепт рулета с маком. Тесто получается сдобное и очень мягкое. А из оставшихся белков я всегда делала безе".

Ранее Городовой рассказал, как приготовить пышный кулич с соком.