1 капля в глазурь — и она белее фарфора: ложится ровно, застывает за минуту — кулич на Пасху как с картинки
1 капля в глазурь — и она белее фарфора: ложится ровно, застывает за минуту — кулич на Пасху как с картинки

Опубликовано: 6 апреля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как сделать белоснежную глазурь для кулича — всегда получается

До Пасхи осталось совсем немного времени. Большинство хозяек уже решили, какой кулич печь — творожный, с цукатами или классический сдобный. Ответственное и непростое дело — сделать глазурь. Часто бывает, что сам кулич получается высокий, румяный, но вид портит неудавшаяся глазурь. У портала Хлебопечка есть рецепт, как приготовить ослепительно-белоснежную глазурь, которая сделает кулич по-настоящему праздничным.

Белая глазурь, которая не течёт и не крошится:

  • Белки куриных яиц — 2 штуки
  • Сахарная пудра — 250 гр
  • Лимонный сок — 1–2 столовые ложки
  • Пищевой краситель синий — 1 капля
  • Пудры может уйти чуть больше или меньше — зависит от размера яиц. Если белки крупные, добавьте пол-ложки пудры.

Шаг 1. Взбиваем белки в пену

Возьмите глубокую миску (обязательно сухую и обезжиренную), вылейте белки комнатной температуры. Взбивайте венчиком или миксером на низкой скорости до появления лёгкой пены. Пошли пузырьки — достаточно.

Шаг 2. Добавляем сахарную пудру

Просейте пудру через сито (чтобы не было комочков). Всыпайте её небольшими порциями, продолжая взбивать.

Шаг 3. Вливаем лимонный сок

Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и взбивайте дальше. Масса начнёт светлеть и густеть. Сок не только даёт приятную кислинку, но и помогает глазури держать форму. Если глазурь кажется слишком густой — добавьте ещё ложку сока.

Шаг 4. Главный секрет — капля красителя

Теперь самое интересное. Осторожно капните одну каплю синего пищевого красителя. Буквально на кончике зубочистки. И снова взбейте.
Глазурь из кремово-белой превратится в ослепительно-белую, с лёгким холодным отливом. На пасхальном куличе она смотрится особенно нарядно.

Шаг 5. Доводим до нужной густоты

Если глазурь жидковата (стекает с ложки слишком быстро) — добавьте ещё немного просеянной пудры.
Если слишком густая (комкается, не ложится) — добавьте буквально по капле горячей воды, каждый раз перемешивая.
Правильная глазурь стекает с ложки лентой, не растекается лужицей.

Как покрыть кулич — два способа

  • Для маленьких куличей: Просто макайте верхушкой в глазурь. Окунули, слегка стряхнули — готово. Очень быстро и ровно.
  • Для больших куличей: Наносите ложкой или силиконовой кистью, начиная с центра и двигаясь к краям. Дайте глазури чуть-чуть стечь — лишнее убирайте.

Глазурь сохнет мгновенно. Как только покрыли — сразу посыпайте кондитерской посыпкой, орешками или цукатами. Через минуту будет поздно — верхняя корочка уже схватится, и посыпка не прилипнет.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить кулич на сгущенке.

