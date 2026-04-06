1 капля в глазурь — и она белее фарфора: ложится ровно, застывает за минуту — кулич на Пасху как с картинки

До Пасхи осталось совсем немного времени. Большинство хозяек уже решили, какой кулич печь — творожный, с цукатами или классический сдобный. Ответственное и непростое дело — сделать глазурь. Часто бывает, что сам кулич получается высокий, румяный, но вид портит неудавшаяся глазурь. У портала Хлебопечка есть рецепт, как приготовить ослепительно-белоснежную глазурь, которая сделает кулич по-настоящему праздничным.
Белая глазурь, которая не течёт и не крошится:
- Белки куриных яиц — 2 штуки
- Сахарная пудра — 250 гр
- Лимонный сок — 1–2 столовые ложки
- Пищевой краситель синий — 1 капля
- Пудры может уйти чуть больше или меньше — зависит от размера яиц. Если белки крупные, добавьте пол-ложки пудры.
Шаг 1. Взбиваем белки в пену
Возьмите глубокую миску (обязательно сухую и обезжиренную), вылейте белки комнатной температуры. Взбивайте венчиком или миксером на низкой скорости до появления лёгкой пены. Пошли пузырьки — достаточно.
Шаг 2. Добавляем сахарную пудру
Просейте пудру через сито (чтобы не было комочков). Всыпайте её небольшими порциями, продолжая взбивать.
Шаг 3. Вливаем лимонный сок
Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и взбивайте дальше. Масса начнёт светлеть и густеть. Сок не только даёт приятную кислинку, но и помогает глазури держать форму. Если глазурь кажется слишком густой — добавьте ещё ложку сока.
Шаг 4. Главный секрет — капля красителя
Теперь самое интересное. Осторожно капните одну каплю синего пищевого красителя. Буквально на кончике зубочистки. И снова взбейте.
Глазурь из кремово-белой превратится в ослепительно-белую, с лёгким холодным отливом. На пасхальном куличе она смотрится особенно нарядно.
Шаг 5. Доводим до нужной густоты
Если глазурь жидковата (стекает с ложки слишком быстро) — добавьте ещё немного просеянной пудры.
Если слишком густая (комкается, не ложится) — добавьте буквально по капле горячей воды, каждый раз перемешивая.
Правильная глазурь стекает с ложки лентой, не растекается лужицей.
Как покрыть кулич — два способа
- Для маленьких куличей: Просто макайте верхушкой в глазурь. Окунули, слегка стряхнули — готово. Очень быстро и ровно.
- Для больших куличей: Наносите ложкой или силиконовой кистью, начиная с центра и двигаясь к краям. Дайте глазури чуть-чуть стечь — лишнее убирайте.
Глазурь сохнет мгновенно. Как только покрыли — сразу посыпайте кондитерской посыпкой, орешками или цукатами. Через минуту будет поздно — верхняя корочка уже схватится, и посыпка не прилипнет.
