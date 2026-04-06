Городовой / Полезное / 2 этапа – и очки прозрачнее ручьев Алтая: больше никаких отпечатков и пятен – эффект длится полгода
2 этапа – и очки прозрачнее ручьев Алтая: больше никаких отпечатков и пятен – эффект длится полгода

Опубликовано: 6 апреля 2026 19:16
 Проверено редакцией
2 этапа – и очки прозрачнее ручьев Алтая: больше никаких отпечатков и пятен – эффект длится полгода
2 этапа – и очки прозрачнее ручьев Алтая: больше никаких отпечатков и пятен – эффект длится полгода
Как очистить линзы очков и сохранить чистоту надолго

Независимо от аккуратности использования очков, на их поверхности регулярно появляются различные загрязнения, пятна и отпечатки пальцев. Существует эффективный метод, позволяющий достичь идеальной чистоты линз и поддерживать ее в течение продолжительного времени.

Этап 1: На каждую линзу следует нанести небольшое количество средства для мытья посуды. Аккуратно вспеньте его пальцами, затем тщательно промойте линзы под проточной водой. Важно избегать прямого контакта пальцев с линзами в процессе смывания пены – она должна быть удалена исключительно напором воды.

Этап 2: Просушите линзы с помощью фена для волос в течение приблизительно одной минуты, также избегая прикосновений к их поверхности.

По завершении процедуры, после полного высыхания, линзы будут идеально чистыми, без пятен и разводов. Тонкий слой средства для мытья посуды, остающийся на линзах, обеспечит их чистоту на длительный период, пишет автор канала KremShow.

Важное примечание: метод с использованием средства для мытья посуды и горячего воздуха фена не применим для очистки очковых линз со специальными покрытиями, так как это может привести к их повреждению.

Ранее мы рассказали, как забить гвоздь без растрескивания древесины.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
