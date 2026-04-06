2 этапа – и очки прозрачнее ручьев Алтая: больше никаких отпечатков и пятен – эффект длится полгода

Независимо от аккуратности использования очков, на их поверхности регулярно появляются различные загрязнения, пятна и отпечатки пальцев. Существует эффективный метод, позволяющий достичь идеальной чистоты линз и поддерживать ее в течение продолжительного времени.
Этап 1: На каждую линзу следует нанести небольшое количество средства для мытья посуды. Аккуратно вспеньте его пальцами, затем тщательно промойте линзы под проточной водой. Важно избегать прямого контакта пальцев с линзами в процессе смывания пены – она должна быть удалена исключительно напором воды.
Этап 2: Просушите линзы с помощью фена для волос в течение приблизительно одной минуты, также избегая прикосновений к их поверхности.
По завершении процедуры, после полного высыхания, линзы будут идеально чистыми, без пятен и разводов. Тонкий слой средства для мытья посуды, остающийся на линзах, обеспечит их чистоту на длительный период, пишет автор канала KremShow.
Важное примечание: метод с использованием средства для мытья посуды и горячего воздуха фена не применим для очистки очковых линз со специальными покрытиями, так как это может привести к их повреждению.
