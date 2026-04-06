Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака

При выполнении Г-образных соединений с использованием шурупов или гвоздей часто наблюдается растрескивание древесины вдоль волокон. Верным решением является применение металлических уголков, однако их использование не всегда представляется возможным. В подобных ситуациях стоит применять методы, позволяющие минимизировать риск повреждения материала.
Метод 1. Предварительное сверление. Наиболее простой и эффективный способ, который заключается в предварительном сверлении отверстия меньшего диаметра. Например, для самореза диаметром 3,5 мм рекомендуется использовать сверло диаметром 2–2,5 мм. Это обеспечит беспрепятственное вхождение крепежного элемента в древесину, предотвращая ее повреждение.
Метод 2. Модификация шурупа. В отсутствие подходящего сверла можно аккуратно укоротить острие шурупа на 2 миллиметра с помощью кусачек или пассатижей. Данная мера позволит избежать повреждения материала при закручивании. Перед использованием шуруп рекомендуется смазать мылом.
Метод 3. Затупление гвоздя. При работе с гвоздями рекомендуется предварительно затупить их острие. Крепежное изделие с притупленным концом демонстрирует повышенную эффективность: в отличие от острого гвоздя, который действует по принципу клина и расщепляет древесные волокна, тупой гвоздь уплотняет их, предотвращая образование трещин.
По словам автора Дзен-канала FORUMHOUSE, для притупления гвоздя достаточно зафиксировать его шляпкой и нанести удар молотком по острию.
