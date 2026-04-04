Сон по-королевски: эксперты рассказали, как выбрать постельное белье – 5 лучших тканей

Лайфхаки по выбору постельного белья

Человек проводит третью часть своей жизни во сне, поэтому очень важно создать для отдыха оптимальные условия. Помимо выбора удобного матраса, ключевую роль играет качество постельного белья.

В настоящее время рынок предлагает широкий ассортимент комплектов постельного белья, что может затруднить выбор. Согласно данным портала marieclaire.ru, существует пять основных типов тканей, подходящих для производства постельного белья.

Сатин

Этот материал, состоящий из хлопковых волокон, характеризуется мягкостью, плотностью и гладкостью. Он обладает высокой воздухопроницаемостью и долговечностью, сохраняя свой первоначальный вид на протяжении длительного времени.

Поплин

Представляет собой более экономичный вариант. Поплин обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и отличается простотой в уходе. Постельное белье из поплина выглядит эстетично. Основное отличие от сатина заключается в его матовой поверхности.

Тенсель

Этот инновационный материал производится из целлюлозы эвкалипта. Он не подвержен линьке, приятен на ощупь, однако требует деликатного ухода.

Бязь

Некоторые потребители могут не оценить данный материал из-за более грубой текстуры волокон по сравнению с сатином. Тем не менее, бязь обеспечивает легкий массажный эффект при контакте с кожей.

Жаккард

Этот вид ткани ассоциируется с интерьерами высшего класса. Это дорогостоящий, но при этом чрезвычайно плотный и мягкий материал, характеризующийся продолжительным сроком службы.

Ранее мы рассказали, как вернуть цвет ламинату и линолеуму.