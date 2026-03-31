На раз-два возвращаем ламинату и линолеуму цвет: простой лайфхак – уйдет всего 20 минут
На раз-два возвращаем ламинату и линолеуму цвет: простой лайфхак – уйдет всего 20 минут

Опубликовано: 31 марта 2026 23:45
 Проверено редакцией
Как вернуть напольному покрытию первоначальный вид

Со временем напольные покрытия, такие как линолеум и ламинат, могут утрачивать свой блеск и насыщенность цвета, особенно при нерегулярном уходе. Зачастую, в процессе уборки, хозяйки применяют агрессивные чистящие средства, способные нанести вред поверхности.

Автор блога "Стеклянная сказка" предложил эффективный и экономичный метод восстановления темных линолеумов и ламинатов. Для этого используется обычный черный чай, который благодаря содержанию танинов не только способствует восстановлению цвета, но и обладает антибактериальными свойствами.

Для приготовления раствора необходимо заварить крепкий черный чай, дать ему остыть, а затем разбавить водой в соотношении 1:4.

Перед применением раствора нужно провести влажную уборку, чтобы удалить пыль и загрязнения. После этого полы обрабатываются приготовленным чайным раствором и оставляются до полного высыхания. В результате напольное покрытие приобретет более насыщенный цвет.

Следует отметить, что данный метод не рекомендован для светлых напольных покрытий, так как может привести к изменению их оттенка.

Ранее мы рассказали, как запустить септик после зимы.

Ксения Сафрыгина
