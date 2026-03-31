Залейте мандарины этим – получите свежий и легкий десерт: изумительное японское желе для особых случаев

Японское мандариновое желе – особый десерт, в котором сочетаются легкость, свежесть и насыщенный вкус цитрусовых. Он подойдет и для взрослых, и для детей – как на праздник, так и на каждый день. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- крупные мандарины – 6 шт.;
- лимонный сок – 50 мл;
- сахар для сиропа и для желе – 50 и 30 г;
- вода – 0,5 л;
- ледяная вода – 0,2 л;
- сода – 1 ст. л.;
- порошковый желатин – 20 г.
Способ приготовления
Очищенные от кожуры и белых волокон мандарины бросьте в кипящую воду (0,5 л) с содой на 30 секунд и сразу же переложите их в емкость с ледяной водой. Это позволит цитрусовым остаться упругими и плотными.
Возьмите чистую емкость и перемешайте в ней лимонный сок с сахаром и с 0,2 л воды, все хорошо взбейте – так, чтобы кристаллы растворились. Залейте сиропом мандарины на ночь (если нет времени – хотя бы на час).
В сотейнике перемешайте желатин, 30 г сахара и 0,5 л воды. Доведите массу до кипения, не переставая ее помешивать. Желатин и сахар должны раствориться без остатка. Выключите конфорку и остудите до тепловатого состояния.
Поместите мандарины в мини-контейнеры или пиалы, залейте их желе, закройте пленкой или крышками и положите в холодильник. Идеально – на ночь, но в целом достаточно и 4 часов.
