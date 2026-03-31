Залейте мандарины этим – получите свежий и легкий десерт: изумительное японское желе для особых случаев

Как приготовить мандариновое желе по японским традициям

Японское мандариновое желе – особый десерт, в котором сочетаются легкость, свежесть и насыщенный вкус цитрусовых. Он подойдет и для взрослых, и для детей – как на праздник, так и на каждый день. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

крупные мандарины – 6 шт.;

лимонный сок – 50 мл;

сахар для сиропа и для желе – 50 и 30 г;

вода – 0,5 л;

ледяная вода – 0,2 л;

сода – 1 ст. л.;

порошковый желатин – 20 г.

Способ приготовления

Очищенные от кожуры и белых волокон мандарины бросьте в кипящую воду (0,5 л) с содой на 30 секунд и сразу же переложите их в емкость с ледяной водой. Это позволит цитрусовым остаться упругими и плотными.

Возьмите чистую емкость и перемешайте в ней лимонный сок с сахаром и с 0,2 л воды, все хорошо взбейте – так, чтобы кристаллы растворились. Залейте сиропом мандарины на ночь (если нет времени – хотя бы на час).

В сотейнике перемешайте желатин, 30 г сахара и 0,5 л воды. Доведите массу до кипения, не переставая ее помешивать. Желатин и сахар должны раствориться без остатка. Выключите конфорку и остудите до тепловатого состояния.

Поместите мандарины в мини-контейнеры или пиалы, залейте их желе, закройте пленкой или крышками и положите в холодильник. Идеально – на ночь, но в целом достаточно и 4 часов.

