Гости на пороге – а к чаю ничего нет? 20 минут – и у вас полная тарелка песочного печенья: бюджетно, несложно и очень вкусно

Домашнее песочное печенье – отличный десерт для чая, кофе и горячего шоколада. Можно угостить им гостей или насладиться после рабочего дня. Готовится такое печенье быстро и просто из самых дешевых ингредиентов.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- размягченное сливочное масло – 100 г;
- мука – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 100 г;
- ванилин – 1 ч. л.;
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
- соль – 1 щепотка.
По желанию можно добавить в тесто какао, орехи, изюм или кунжут. Некоторые посыпают готовое печенье сахарной пудрой или окунают в растопленный шоколад.
Способ приготовления
Перемешайте сливочное масло с сахаром, ванилином и солью для достижения однородной консистенции. Добавьте яйцо, не переставая перемешивать. Затем начинайте постепенно добавлять муку и разрыхлитель.
Уберите тесто на 15-30 минут. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто до толщины 5 мм. Если у вас есть формочки для печенья – отлично! Но можно сделать и обычные кружочки.
Заранее разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте печенье в течение 15 минут до золотистой корочки.
