Гости на пороге – а к чаю ничего нет? 20 минут – и у вас полная тарелка песочного печенья: бюджетно, несложно и очень вкусно

Опубликовано: 30 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Гости на пороге – а к чаю ничего нет? 20 минут – и у вас полная тарелка песочного печенья: бюджетно, несложно и очень вкусно
Гости на пороге – а к чаю ничего нет? 20 минут – и у вас полная тарелка песочного печенья: бюджетно, несложно и очень вкусно
Как быстро приготовить домашнее печенье из простых ингредиентов, которые всегда под рукой

Домашнее песочное печенье – отличный десерт для чая, кофе и горячего шоколада. Можно угостить им гостей или насладиться после рабочего дня. Готовится такое печенье быстро и просто из самых дешевых ингредиентов.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • размягченное сливочное масло – 100 г;
  • мука – 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 100 г;
  • ванилин – 1 ч. л.;
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
  • соль – 1 щепотка.

По желанию можно добавить в тесто какао, орехи, изюм или кунжут. Некоторые посыпают готовое печенье сахарной пудрой или окунают в растопленный шоколад.

Способ приготовления

Перемешайте сливочное масло с сахаром, ванилином и солью для достижения однородной консистенции. Добавьте яйцо, не переставая перемешивать. Затем начинайте постепенно добавлять муку и разрыхлитель.

Уберите тесто на 15-30 минут. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто до толщины 5 мм. Если у вас есть формочки для печенья – отлично! Но можно сделать и обычные кружочки.

Заранее разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте печенье в течение 15 минут до золотистой корочки.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить итальянский пирог кальцоне.

Автор:
Татьяна Идулбаева
