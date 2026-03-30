Гости на пороге – а к чаю ничего нет? 20 минут – и у вас полная тарелка песочного печенья: бюджетно, несложно и очень вкусно

Гости на пороге – а к чаю ничего нет? 20 минут – и у вас полная тарелка песочного печенья: бюджетно, несложно и очень вкусно Legion-Media Как быстро приготовить домашнее печенье из простых ингредиентов, которые всегда под рукой Домашнее песочное печенье – отличный десерт для чая, кофе и горячего шоколада. Можно угостить им гостей или насладиться после рабочего дня. Готовится такое печенье быстро и просто из самых дешевых ингредиентов. Ингредиенты Вам потребуются: размягченное сливочное масло – 100 г;

мука – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 100 г;

ванилин – 1 ч. л.;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

соль – 1 щепотка. По желанию можно добавить в тесто какао, орехи, изюм или кунжут. Некоторые посыпают готовое печенье сахарной пудрой или окунают в растопленный шоколад. Способ приготовления Перемешайте сливочное масло с сахаром, ванилином и солью для достижения однородной консистенции. Добавьте яйцо, не переставая перемешивать. Затем начинайте постепенно добавлять муку и разрыхлитель. Уберите тесто на 15-30 минут. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто до толщины 5 мм. Если у вас есть формочки для печенья – отлично! Но можно сделать и обычные кружочки. Заранее разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте печенье в течение 15 минут до золотистой корочки.