Итальянский пирог на скорую руку: кальцоне за 30 минут – без экзотики и лишних сложностей

Опубликовано: 28 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить традиционный итальянский пирог быстро и без усилий

Секрет быстрого итальянского пирога – в покупном слоеном тесте. Все, что вам потребуется – разложить на нем начинку и запечь в духовке. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • слоеное тесто – 200 г;
  • ветчина – 150 г;
  • соленые огурцы – 100 г;
  • пармезан – 30 г;
  • моцарелла – 50 г;
  • яйца – 3 шт.

Рецепт можно варьировать. Попробуйте добавить, например, обжаренный фарш, грибы или ветчину. Чтобы сделать пирог еще полезнее, можно добавить сладкий перец, помидоры, шпинат или свежую зелень. Осталось картофельное пюре? И его можно пустить в дело!

Способ приготовления

Заранее разогрейте духовку до 180 °C.

Раскатайте магазинное слоеное тесто. Нарежьте ветчину на небольшие кусочки, соленые огурцы – на тонкие пластинки. Разложите огурцы с ветчиной на одну половину теста.

Мелко натрите пармезан и нарежьте моцареллу кубиками. Добавьте 2 яичных желтка прямо на начинку.

Закройте пирог второй половиной теста и плотно защипните края. Смажьте его поверхность третьим яичным желтком, чтобы кальцоне приобрел золотистую корочку.

Поставьте пирог запекаться на 25 минут – и можно доставать.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт жареной брокколи с грибами и чесноком.

Автор:
Татьяна Идулбаева
