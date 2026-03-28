Итальянский пирог на скорую руку: кальцоне за 30 минут – без экзотики и лишних сложностей

Секрет быстрого итальянского пирога – в покупном слоеном тесте. Все, что вам потребуется – разложить на нем начинку и запечь в духовке. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- слоеное тесто – 200 г;
- ветчина – 150 г;
- соленые огурцы – 100 г;
- пармезан – 30 г;
- моцарелла – 50 г;
- яйца – 3 шт.
Рецепт можно варьировать. Попробуйте добавить, например, обжаренный фарш, грибы или ветчину. Чтобы сделать пирог еще полезнее, можно добавить сладкий перец, помидоры, шпинат или свежую зелень. Осталось картофельное пюре? И его можно пустить в дело!
Способ приготовления
Заранее разогрейте духовку до 180 °C.
Раскатайте магазинное слоеное тесто. Нарежьте ветчину на небольшие кусочки, соленые огурцы – на тонкие пластинки. Разложите огурцы с ветчиной на одну половину теста.
Мелко натрите пармезан и нарежьте моцареллу кубиками. Добавьте 2 яичных желтка прямо на начинку.
Закройте пирог второй половиной теста и плотно защипните края. Смажьте его поверхность третьим яичным желтком, чтобы кальцоне приобрел золотистую корочку.
Поставьте пирог запекаться на 25 минут – и можно доставать.
