Путин дал старт строительству Широтной магистрали: Петербург избавится от транзитных пробок
Путин дал старт строительству Широтной магистрали: Петербург избавится от транзитных пробок

Опубликовано: 1 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Kremlin Pool
ШМСД — масштабный инфраструктурный проект, призванный сформировать современный транспортный каркас.

Владимир Путин через видеоконференцсвязь участвовал в запуске новых объектов транспортной инфраструктуры, включая очередной этап работ по ШМСД в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что эта широтная магистраль соединит город с дорогами Ленинградской области, улучшит логистику и избавит исторический центр от транзитного транспорта.

ШМСД представляет собой крупный проект, который создаст современную транспортную основу и повысит доступность передвижений в Северной столице.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что ШМСД станет знаковым объектом Петербурга: она снизит нагрузку на дороги, избегая жилых массивов и используя промзоны.

Проект реализуется в плотной городской застройке с перекладкой свыше 173 км коммуникаций рядом с жилыми и коммерческими зданиями.

Автор:
Юлия Аликова
