Путин дал старт строительству Широтной магистрали: Петербург избавится от транзитных пробок

Владимир Путин через видеоконференцсвязь участвовал в запуске новых объектов транспортной инфраструктуры, включая очередной этап работ по ШМСД в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент подчеркнул, что эта широтная магистраль соединит город с дорогами Ленинградской области, улучшит логистику и избавит исторический центр от транзитного транспорта.
ШМСД представляет собой крупный проект, который создаст современную транспортную основу и повысит доступность передвижений в Северной столице.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что ШМСД станет знаковым объектом Петербурга: она снизит нагрузку на дороги, избегая жилых массивов и используя промзоны.
Проект реализуется в плотной городской застройке с перекладкой свыше 173 км коммуникаций рядом с жилыми и коммерческими зданиями.