Питер — ты просто космос: куда сходить в преддверии Дня космонавтики

Топ-5 самых интересных космических мест в Санкт-Петербурге

Впереди День космонавтики, и если в этот праздник вы вдруг окажетесь в Санкт-Петербурге, то не откажите себе в удовольствии посетить самые космические места города, чтобы зарядиться соответствующим настроением и еще раз вспомнить о тех, кто смог покорить космос. Расскажем, куда будет интересно сходить всей семьей в День космонавтики в Санкт-Петербурге.

Перечислим музеи, памятники и другие объекты, где всегда царит космическая атмосфера.

Петербургский Планетарий

Крупнейший планетарий России, основанный в 1959 году. Здесь вы сможете не просто увидеть космические объекты, но и послушать лекцию о космосе, а также поучаствовать в мастер-классе. Особенно интересно здесь будет детям. Помимо планетария в здании находится выставка «Планета динозавров». Адрес: Александровский парк, 4.

Планетарий № 1

Крупнейший в мире планетарий, построенный с применением современных технологий. Здесь можно комфортно устроиться в креслах-мешках и посмотреть фильмы о космосе и полюбоваться летящими звездами. А еще это место может стать идеальным свиданием для влюбленных: здесь действует услуга «Первое свидание в космосе» под куполом с живой музыкой, экскурсией, фотографом и столом с угощениями. Адрес: Наб. Обводного канала, 74 ц.

Памятник К. Э. Циолковскому

В образе человека, без которого трудно представить современную космонавтику, мы видим мечтателя, мыслителя, глядящего в далёкое будущее, в котором Сергей Королёв и другие выдающиеся ученые реализуют его идеи. Увидеть памятник К. Э. Циолковскому можно на Наб. Обводного канала, 191, корп. 1.

Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко

Когда-то здесь располагалась газодинамическая лаборатория, где разрабатывались ракетные двигатели. Теперь на ее месте основан музей, который, хоть и не имеет большой территории, но поражает объёмом и глубиной материала и обилием очень ценных экспонатов. Посетителям предстоит пройти по нескольким залам, вспомнить старые и познакомиться с новыми фактами о развитии отечественной космонавтики. Музей расположен в Петропавловской крепости, 3, (Иоанновский равелин).

«Галакториум» — музей инопланетной жизни

Это место оснащено удивительными декорациями и спецэффектами, благодаря чему гости оказываются на далёкой экзо-планете. Здесь посетители знакомятся с ее обитателями и посещают лабораторию ученого. И хотя все персонажи вымышлены, у них есть прообразы, которыми и вдохновились создатели выставки. Особенно яркое впечатление этот музей оставит у самых юных путешественников. Расположен по адресу Пр. Ветеранов, 169, корп. 4.

