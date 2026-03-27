В чем уникальность Китайской деревни в Царском селе?

Китайская деревня — это не просто архитектурный эксперимент, а отражение эпохи, когда Европа увлекалась восточными мотивами.

Китайская деревня в Александровском парке Царского Села (сейчас — город Пушкин) — это уникальный архитектурный ансамбль, созданный в стиле шинуазри («китайщина») по воле Екатерины II. Сегодня это объект культурного наследия федерального значения, который сочетает историю, восточную эстетику и интересные факты.

История создания

В XVIII веке в Европе была популярна мода на всё китайское. Екатерина II решила создать в своём парке «уголок Поднебесной», вдохновившись аналогичным проектом в шведском Дроттнингхольме. За основу взяли гравюру из личной коллекции императрицы — изображение дворца «Продолженной весны» близ Пекина. Позже выяснилось, что это был парковый павильон, имитирующий европейский город, но в Петербурге об этом не знали.

Проект поручили архитектору Чарльзу Камерону. Строительство началось в 1782 году, но не было завершено при жизни Екатерины II. Из 18 запланированных домиков удалось построить только 10, а восьмиугольную обсерваторию-пагоду так и не достроили. После смерти императрицы в 1796 году работы приостановили.

Перестройки и судьба комплекса

В 1817–1822 годах при Александре I архитектор Василий Стасов перестроил деревню: объединил домики попарно, перепланировал их под квартиры, а недостроенную обсерваторию завершил сферическим куполом. В XIX веке здесь жили гости императорского двора. Возле каждого домика разбили миниатюрный садик.

Во время Великой Отечественной войны комплекс серьёзно пострадал. После войны в домиках разместили коммунальные квартиры, а позже — номера турбазы. К 1990-м годам деревня пришла в упадок. Восстановление началось в 1996 году: датская компания «ТК Девелопмент Пушкин» отреставрировала здания в обмен на право аренды на 49 лет. Сегодня в домиках — 28 апартаментов, которые сдаются в аренду.

Архитектура и особенности

Изначально стены домиков облицевали глазурованной фаянсовой плиткой, но она потрескалась от мороза. Позже здания оштукатурили и расписали восточными орнаментами. Крыши сделали изогнутыми «по-китайски», украсив их изображениями драконов и фантастических животных.

К деревне ведут несколько мостов:

Драконов мост. Украшен четырьмя цинковыми фигурами крылатых драконов.

Большой Китайский мост. Известен розовыми гранитными вазами и имитацией коралловых ветвей. В 1860 году на нём установили статуи четырёх китайцев, которые были уничтожены в годы войны, но позже воссозданы.

Крестовый мост. Построен раньше других — в 1779 году братьями Неёловыми.

Интересные факты

Карамзин и его труд. В 1822–1825 годах в Китайской деревне жил историк Николай Карамзин. Здесь он работал над многотомной «Историей государства Российского».

Попытка привлечь китайского архитектора. Екатерина II хотела пригласить настоящего китайского мастера для создания аутентичного проекта, но это оказалось невозможно. В итоге через русского посла в Лондоне достали копию пагоды из Королевских ботанических садов Кью, созданной архитектором Уильямом Чемберсом.

Недостроенный театр. Рядом с деревней был построен Китайский театр, где итальянский композитор Джованни Паизиелло представлял свои оперы Екатерине II. Театр сгорел 15 сентября 1941 года и не восстанавливался.

Современные ограничения. Сегодня попасть внутрь домиков могут только их жильцы. Для обычных посетителей деревня доступна лишь снаружи — через забор.



