"Русская Атлантида": Город в России стоял с 12 века, а теперь ушёл под воду

История города Молога в Ярославской области.

История российских городов таит много загадок. Есть среди них заброшенные, откуда давно ушли люди. Чаще всего это промышленные центры на Севере, где предприятия закрылись, и люди просто уехали.

Но сейчас речь пойдёт о городе в центральной части страны, и люди оттуда ушли совсем не потому, что градообразующее предприятие закрылось. Причина в другом.

Речь идёт о городе Молога в Ярославской области, рассказывают его историю на портале Forbes.

Населённый пункт на месте города Молога упоминается в летописях, записи относятся аж к 12 веку. Но сейчас города просто нет, он полностью скрыт под водой. Причина тому - не техногенная катастрофа, как можно подумать, а дело рук человека.

Когда-то процветающий населённый пункт, где на начало 19 века проживало около 7 тысяч человек, было решено отдать в жертву техническому прогрессу. В 1935 году властями было принято важное решение - о строительстве Рыбинского водохранилища, необходимого для работы ГЭС.

Город Молога не вписывался в планы строительства, его было решено затопить. Конечно, людей не оставили на улице, им дали жильё в ближайшем населённом пункте, Рыбинске. Переселение жителей длилось 4 года, а потом населённый пункт затопили водой.

Сейчас в периоды маловодья издалека можно видеть часть разрушенного здания церкви, верхушка показывается из воды. Можно посмотреть на призрак города, если подобраться поближе на катере.

Примечательно, что историки не забывают о древнем городе, оказавшемся под водой. О нём можно узнать в Музее Мологского края, который расположен в Рыбинске. Также периодически на дно, к древним постройкам, спускаются водолазы для получения научных данных о затопленных зданиях.

Мологу нередко называют "Русской Атлантидой", и это сравнение не случайно.

