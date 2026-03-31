Без воздуха и питьевой воды: самое высокогорное поселение в мире – как там живут люди

Почему местные не уезжают из перуанского города

В Перу есть город, который бросает вызов законам природы. Он находится на высоте 5400 метров и считается самым высокогорным постоянным поселением в мире.

На такой высоте кислорода в 2 раза меньше, чем нужно человеку, а температура почти всегда держится ниже нуля. Средняя продолжительность жизни здесь составляет всего 30–50 лет. Речь идет про город Ла-Риконада.

История города

Раньше на этом месте была маленькая деревня коренных жителей. В 1990-х годах геологи нашли здесь богатые залежи золота. А когда цена на золото сильно выросла, в горы хлынули люди со всего Перу.

За 8 лет население выросло с нескольких тысяч до 30–50 тысяч человек. Город строили как временный лагерь для золотоискателей, но он превратился в постоянное поселение. Люди до сих пор едут сюда со всей страны в надежде изменить свою жизнь.

Как устроен быт местных жителей

В городе нет канализации и водопровода, а электричество появилось только в 2000-х годах, но работает с перебоями. Мусор не вывозят, а сжигают или выбрасывают на улицы. С питьевой водой тоже беда - ее берут из озер, которые отравлены ртутью.

Работа

Шахтеры работают по жестокой системе. Они трудятся 30 дней бесплатно для владельца шахты. Только в последний день месяца им разрешают вынести столько руды, сколько они смогут унести на своих плечах.

Если в руде есть золото, значит, им повезло. Если нет - месяц пропал даром. Средний заработок составляет около 170 долларов в месяц, иногда можно получить до 1000 долларов.

Золото здесь смешивают с ртутью, а потом ртуть выпаривают. Это очень опасно для здоровья, но другого способа нет. Женщины перебирают старые отвалы породы в надежде найти пропущенное золото.

Почему местные не уезжают

Люди остаются в Ла-Риконаде только ради надежды. Все мечтают найти большой самородок и разбогатеть. Однако никто не может назвать человека, которому это действительно удалось. Только слухи и легенды заставляют людей снова и снова возвращаться в шахты, сообщает "Путешествия с фотокамерой".

