Куда съездить и что посмотреть между Москвой и Санкт-Петербургом?

Между Москвой и Санкт-Петербургом есть множество интересных мест, которые стоит посетить во время путешествия. Вот несколько необычных вариантов, которые позволят разнообразить маршрут и узнать что-то новое.
Валдайский национальный парк
Расположен в Новгородской области, недалеко от трассы М-10, соединяющей две столицы. Это место называют «хрустальным куполом России», так как отсюда берут начало истоки крупных рек — Волги, Днепра и Западной Двины.
Что посмотреть:
- Иверский Валдайский монастырь на Сельвицком острове посреди Валдайского озера. Обитель основана в 1653 году, многие здания недавно отреставрированы.
- Музей колоколов в городе Валдай. Расположен в бывшем храме-ротонде, где особая акустика усиливает звучание. Экскурсии проходят под колокольные перезвоны, а иногда посетителям даже дают попробовать самим исполнить несколько мелодий.
- Большую Валдайскую тропу — самую протяжённую экотропу на северо-западе России (59 км). Есть и более короткие маршруты, например, «Иваньи перелески» (2 км) или кольцевая «Лесные тайны» с урочищем Бор и родником Соколовские ключи.
Клин — музей-заповедник П. И. Чайковского
Город в Московской области, где Пётр Чайковский провёл последние восемь лет жизни. Здесь он создал многие свои знаменитые произведения, включая «Пиковую даму» и «Щелкунчика».
Что посмотреть:
- Усадьбу композитора — первый в стране мемориальный музыкальный музей. В доме сохранились личные вещи Чайковского, его музыкальные архивы и ноты.
- Усадьбу Майданово и Фроловское, где также работал Чайковский.
- Выставочный комплекс «Клинское подворье» с музеем стеклянных ёлочных игрушек. Здесь можно увидеть более трёх тысяч экспонатов, а также понаблюдать за работой мастеров в стеклодувном цехе.
Торжок и усадьба Знаменское-Раёк
Торжок — город в Тверской области с богатой историей. Здесь сохранились постройки архитекторов Карла Росси и Николая Львова, а также один из древнейших монастырей России — Борисоглебский.
Что посмотреть:
- Усадьбу Знаменское-Раёк в палладианском стиле. Она принадлежала генерал-аншефу Фёдору Глеву, здесь принимала Екатерина II. Форма здания напоминала ожерелье, поэтому усадьбу называли «ожерельем для Елизаветы» (жены главы семейства). Сегодня здание реставрируют, но можно погулять по территории.
- Архитектурно-этнографический музей «Василёво» в деревне Василёво Торжокского района. Здесь собраны памятники деревянного зодчества: храмы, часовни и жилые дома со всей Тверской области.
- Борисоглебский монастырь, основанный в XI веке. Можно посетить Борисоглебский собор в стиле классицизма и попробовать пожарские котлеты по старинному рецепту в монастырской трапезной.
Озеро Селигер
Ледниковое озеро в Тверской области, которому более 65 тысяч лет. По легенде, оно возникло из-за ссоры двух братьев, Ильменя и Селигера, которые влюбились в одну девушку — Волгу.
Чем заняться:
- Отдохнуть на природе — озеро популярно у рыбаков и любителей активного отдыха.
- Посетить город Осташков на берегу Селигера.