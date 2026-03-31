Куда съездить и что посмотреть между Москвой и Санкт-Петербургом?

Опубликовано: 31 марта 2026 14:25
 Проверено редакцией
монастырь
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
Между Москвой и Санкт-Петербургом можно посетить как исторические и знаковые локации, так и красивые природные места.

Между Москвой и Санкт-Петербургом есть множество интересных мест, которые стоит посетить во время путешествия. Вот несколько необычных вариантов, которые позволят разнообразить маршрут и узнать что-то новое.

Валдайский национальный парк

Расположен в Новгородской области, недалеко от трассы М-10, соединяющей две столицы. Это место называют «хрустальным куполом России», так как отсюда берут начало истоки крупных рек — Волги, Днепра и Западной Двины.

Что посмотреть:

  • Иверский Валдайский монастырь на Сельвицком острове посреди Валдайского озера. Обитель основана в 1653 году, многие здания недавно отреставрированы.
  • Музей колоколов в городе Валдай. Расположен в бывшем храме-ротонде, где особая акустика усиливает звучание. Экскурсии проходят под колокольные перезвоны, а иногда посетителям даже дают попробовать самим исполнить несколько мелодий.
  • Большую Валдайскую тропу — самую протяжённую экотропу на северо-западе России (59 км). Есть и более короткие маршруты, например, «Иваньи перелески» (2 км) или кольцевая «Лесные тайны» с урочищем Бор и родником Соколовские ключи.

Клин — музей-заповедник П. И. Чайковского

Город в Московской области, где Пётр Чайковский провёл последние восемь лет жизни. Здесь он создал многие свои знаменитые произведения, включая «Пиковую даму» и «Щелкунчика».

Что посмотреть:

  • Усадьбу композитора — первый в стране мемориальный музыкальный музей. В доме сохранились личные вещи Чайковского, его музыкальные архивы и ноты.
  • Усадьбу Майданово и Фроловское, где также работал Чайковский.
  • Выставочный комплекс «Клинское подворье» с музеем стеклянных ёлочных игрушек. Здесь можно увидеть более трёх тысяч экспонатов, а также понаблюдать за работой мастеров в стеклодувном цехе.

Торжок и усадьба Знаменское-Раёк

Торжок — город в Тверской области с богатой историей. Здесь сохранились постройки архитекторов Карла Росси и Николая Львова, а также один из древнейших монастырей России — Борисоглебский.

Что посмотреть:

  • Усадьбу Знаменское-Раёк в палладианском стиле. Она принадлежала генерал-аншефу Фёдору Глеву, здесь принимала Екатерина II. Форма здания напоминала ожерелье, поэтому усадьбу называли «ожерельем для Елизаветы» (жены главы семейства). Сегодня здание реставрируют, но можно погулять по территории.
  • Архитектурно-этнографический музей «Василёво» в деревне Василёво Торжокского района. Здесь собраны памятники деревянного зодчества: храмы, часовни и жилые дома со всей Тверской области.
  • Борисоглебский монастырь, основанный в XI веке. Можно посетить Борисоглебский собор в стиле классицизма и попробовать пожарские котлеты по старинному рецепту в монастырской трапезной.

Озеро Селигер

Ледниковое озеро в Тверской области, которому более 65 тысяч лет. По легенде, оно возникло из-за ссоры двух братьев, Ильменя и Селигера, которые влюбились в одну девушку — Волгу.

Чем заняться:

  • Отдохнуть на природе — озеро популярно у рыбаков и любителей активного отдыха.
  • Посетить город Осташков на берегу Селигера.
Пономарева Дарина
