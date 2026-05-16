Город, который трижды менял название: место истока реки Дон - чем знаменит, что здесь посмотреть
На территории Тульской области есть город, который за свое существование три раза сменил название. Он славится не только своей промышленностью, но и местонахождением - тут проходит исток реки Дон. Речь идет о Новомосковске.
История города
До 1933 года здесь располагался поселок Бобрики, но в 1933 году в населенном пункте активно стала развиваться промышленность, из-за чего он получил название Сталиногорск и статус города. Такое название просуществовало до 1961 года, после чего город окончательно стал Новомосковском.
"До Октябрьской революции здесь находилось небольшое село Бобрики, принадлежавшее графам Бобринским. Вероятно, оно бы так и осталось в списке малоизвестных населенных пунктов, если бы это место не было выбрано для строительства мощного химического комбината, а также других промышленных предприятий (в былые годы город славился добычей бурого угля)", - сообщает канал "Путешествие по городам и весям".
На данный момент Новомосковск продолжает оставаться индустриальным гигантом, ведь он формирует внушительную часть бюджета Тульской области.
Что посетить
- Исток реки Дон. В городе можно увидеть место, откуда начинается могучая река Дон. Место истока обозначено монолитом, а русло ручья выложено круглыми камнями.
- Детская железная дорога. Она появилась в 1953 году. Железнодорожное полотно имеет протяженность 2 км, оно обустроено несколькими станциями. Особенно интересно здесь будет детям, так как для них проводятся экскурсии, викторины и игры.
Храмы и церкви Новомосковска:
- Свято-Успенский монастырь;
- Церковь иконы Божьей Матери;
- Осановский источник.
Также обязательно посетите историко-художественный музей, археологический музей, Ротонду, дворец культуры, Парк памяти.
