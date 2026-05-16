Город, который трижды менял название: место истока реки Дон - чем знаменит, что здесь посмотреть
Город, который трижды менял название: место истока реки Дон - чем знаменит, что здесь посмотреть

Опубликовано: 16 мая 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Небольшой город, который знаменит не только промышленностью

На территории Тульской области есть город, который за свое существование три раза сменил название. Он славится не только своей промышленностью, но и местонахождением - тут проходит исток реки Дон. Речь идет о Новомосковске.

История города

До 1933 года здесь располагался поселок Бобрики, но в 1933 году в населенном пункте активно стала развиваться промышленность, из-за чего он получил название Сталиногорск и статус города. Такое название просуществовало до 1961 года, после чего город окончательно стал Новомосковском.

"До Октябрьской революции здесь находилось небольшое село Бобрики, принадлежавшее графам Бобринским. Вероятно, оно бы так и осталось в списке малоизвестных населенных пунктов, если бы это место не было выбрано для строительства мощного химического комбината, а также других промышленных предприятий (в былые годы город славился добычей бурого угля)", - сообщает канал "Путешествие по городам и весям".

На данный момент Новомосковск продолжает оставаться индустриальным гигантом, ведь он формирует внушительную часть бюджета Тульской области.

Что посетить

  • Исток реки Дон. В городе можно увидеть место, откуда начинается могучая река Дон. Место истока обозначено монолитом, а русло ручья выложено круглыми камнями.
  • Детская железная дорога. Она появилась в 1953 году. Железнодорожное полотно имеет протяженность 2 км, оно обустроено несколькими станциями. Особенно интересно здесь будет детям, так как для них проводятся экскурсии, викторины и игры.

Храмы и церкви Новомосковска:

  • Свято-Успенский монастырь;
  • Церковь иконы Божьей Матери;
  • Осановский источник.

Также обязательно посетите историко-художественный музей, археологический музей, Ротонду, дворец культуры, Парк памяти.

