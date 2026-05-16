Пренебрегать не стоит: агроном назвал правила применения «Фитоспорина» – действуем во благо
«Фитоспорин» представляет собой универсальный биологический фунгицид, предназначенный для защиты растений. Этот препарат эффективно борется с широким спектром бактериальных и грибковых заболеваний, включая паршу, чёрную ножку, различные виды гнилей и другие патологии.
Агроном Ксения Давыдова специально для читателей портала "Городовой" дала рекомендации по правильному разведению и применению средства.
Строгое "табу"
Не рекомендуется добавлять в «Фитоспорин» дополнительные компоненты, такие как сахар, уксус или молоко, поскольку это может негативно сказаться на его эффективности.
Приготовление раствора
Для приготовления рабочего раствора достаточно использовать чистую тёплую воду. Важно учитывать, что хлорированная вода способна уничтожать полезные микроорганизмы, поэтому следует применять исключительно нехлорированную воду.
Применение препарата
Для достижения устойчивого результата рекомендуется системное применение препарата на протяжении всего вегетационного периода с соблюдением установленных интервалов. Препарат содержит фитобактерии в споровой форме, что обеспечивает сохранение их жизнеспособности до 4 лет.
