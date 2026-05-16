Городовой / Полезное / Пренебрегать не стоит: агроном назвал правила применения «Фитоспорина» – действуем во благо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Город, который трижды менял название: место истока реки Дон - чем знаменит, что здесь посмотреть Полезное
Идеальный хрустящий сыр на шпажках: самая аппетитная закуска к пикнику — невозможно остановиться Полезное
Магнит для пчел: агроном рассказал, как привлечь насекомых-опылителей – танцевать с бубном не придется Полезное
Добавляю яблоко к печени — и домашние теперь требуют только так: получается сочной даже у новичков Полезное
Шляпа готова, дело за ничьей: Боярский объяснил, как «Зенит» обойдет «Краснодар» на финише Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пренебрегать не стоит: агроном назвал правила применения «Фитоспорина» – действуем во благо

Опубликовано: 16 мая 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Пренебрегать не стоит: агроном назвал правила применения «Фитоспорина» – действуем во благо
Пренебрегать не стоит: агроном назвал правила применения «Фитоспорина» – действуем во благо
Городовой ру
Правила применения «Фитоспорина»

«Фитоспорин» представляет собой универсальный биологический фунгицид, предназначенный для защиты растений. Этот препарат эффективно борется с широким спектром бактериальных и грибковых заболеваний, включая паршу, чёрную ножку, различные виды гнилей и другие патологии.

Агроном Ксения Давыдова специально для читателей портала "Городовой" дала рекомендации по правильному разведению и применению средства.

Строгое "табу"

Не рекомендуется добавлять в «Фитоспорин» дополнительные компоненты, такие как сахар, уксус или молоко, поскольку это может негативно сказаться на его эффективности.

Приготовление раствора

Для приготовления рабочего раствора достаточно использовать чистую тёплую воду. Важно учитывать, что хлорированная вода способна уничтожать полезные микроорганизмы, поэтому следует применять исключительно нехлорированную воду.

Применение препарата

Для достижения устойчивого результата рекомендуется системное применение препарата на протяжении всего вегетационного периода с соблюдением установленных интервалов. Препарат содержит фитобактерии в споровой форме, что обеспечивает сохранение их жизнеспособности до 4 лет.

Ранее мы рассказали, как размножить флоксы.

Полезное