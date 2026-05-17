Урожай начнете собирать в конце мая: эти сорта огурцов дачники скупают первыми – зеленцы сочные и хрустящие
Особым спросом у большинства дачников пользуются раннеспелые сорта огурцов, созревание которых начинается уже в конце мая.
Сорт «Каскад»
Этот скороспелый сорт огурцов был разработан в 1982 году. Период созревания урожая составляет около 40 дней с момента появления всходов. Сорт демонстрирует высокую чувствительность к составу почвы и уровню влажности, поскольку дефицит воды может привести к формированию плодов неправильной формы.
Диаметр огурцов в среднем достигает 4 см, длина — 16 см. Масса плодов не превышает 150 г. Зеленцы отличаются высокой хрустящестью, сладостью и сочностью.
Сорт «Валдай F1»
Этот сорт оптимален для культивирования как в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Первые плоды появляются спустя 50 дней после всходов.
Культура пользуется популярностью не только благодаря раннему созреванию, но и благодаря устойчивости к грибковым заболеваниям, вирусным инфекциям и неблагоприятным погодным условиям. Длина зеленцов обычно составляет 10−12 см, масса — 100 г.
