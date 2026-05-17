Городовой / Полезное / Урожай начнете собирать в конце мая: эти сорта огурцов дачники скупают первыми – зеленцы сочные и хрустящие
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Город, который трижды менял название: место истока реки Дон - чем знаменит, что здесь посмотреть Полезное
Пренебрегать не стоит: агроном назвал правила применения «Фитоспорина» – действуем во благо Полезное
Идеальный хрустящий сыр на шпажках: самая аппетитная закуска к пикнику — невозможно остановиться Полезное
Магнит для пчел: агроном рассказал, как привлечь насекомых-опылителей – танцевать с бубном не придется Полезное
Добавляю яблоко к печени — и домашние теперь требуют только так: получается сочной даже у новичков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Урожай начнете собирать в конце мая: эти сорта огурцов дачники скупают первыми – зеленцы сочные и хрустящие

Опубликовано: 17 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Урожай начнете собирать в конце мая: эти сорта огурцов дачники скупают первыми – зеленцы сочные и хрустящие
Урожай начнете собирать в конце мая: эти сорта огурцов дачники скупают первыми – зеленцы сочные и хрустящие
Городовой ру
Самые скороспелые сорта огурцов

Особым спросом у большинства дачников пользуются раннеспелые сорта огурцов, созревание которых начинается уже в конце мая.

Сорт «Каскад»

Этот скороспелый сорт огурцов был разработан в 1982 году. Период созревания урожая составляет около 40 дней с момента появления всходов. Сорт демонстрирует высокую чувствительность к составу почвы и уровню влажности, поскольку дефицит воды может привести к формированию плодов неправильной формы.

Диаметр огурцов в среднем достигает 4 см, длина — 16 см. Масса плодов не превышает 150 г. Зеленцы отличаются высокой хрустящестью, сладостью и сочностью.

Сорт «Валдай F1»

Этот сорт оптимален для культивирования как в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Первые плоды появляются спустя 50 дней после всходов.

Культура пользуется популярностью не только благодаря раннему созреванию, но и благодаря устойчивости к грибковым заболеваниям, вирусным инфекциям и неблагоприятным погодным условиям. Длина зеленцов обычно составляет 10−12 см, масса — 100 г.

Ранее мы рассказали, как избавиться от паутинного клеща в теплице.

Полезное