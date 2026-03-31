Из Африки и Китая в Петербург»: что готовит Северная столица выпускникам в 2026-м

27 июня в Петербурге состоится праздник всех выпускников. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте».
Он отметил, что начинается подготовка к ключевому торжеству для школьников. Вице-губернатор Борис Пиотровский уточнил: в центр города прибудут около 66 тысяч выпускников не только из российских городов, но и из стран СНГ, Китая, Кубы и африканских стран.
Описание праздника
Это традиционное ежегодное мероприятие на Дворцовой площади, где недавних школьников поздравляют со вступлением во взрослую жизнь.
Программа включает большой концерт с топовыми звездами шоу-бизнеса, а кульминацией традиционно становятся водно-пиротехническое представление и парад брига «Россия» по Неве после полуночи.
Зрителями бывают не только участники, но и миллионы телезрителей по всей России — например, в 2025 году трансляцию посмотрели около 20 миллионов раз.
История традиции
Первое такое торжество прошло в Ленинграде 28 июня 1968 года, потом традиция прервалась, но в 2005 году ее возобновили. Событие символизирует веру города в таланты и перспективы молодого поколения.
Тема праздника 2026 года пока не раскрыта.