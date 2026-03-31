Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Из Африки и Китая в Петербург»: что готовит Северная столица выпускникам в 2026-м

Опубликовано: 31 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Праздник выпускников — это ежегодное торжество, проходящее на Дворцовой площади.

27 июня в Петербурге состоится праздник всех выпускников. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что начинается подготовка к ключевому торжеству для школьников. Вице-губернатор Борис Пиотровский уточнил: в центр города прибудут около 66 тысяч выпускников не только из российских городов, но и из стран СНГ, Китая, Кубы и африканских стран.

Описание праздника

Это традиционное ежегодное мероприятие на Дворцовой площади, где недавних школьников поздравляют со вступлением во взрослую жизнь.

Программа включает большой концерт с топовыми звездами шоу-бизнеса, а кульминацией традиционно становятся водно-пиротехническое представление и парад брига «Россия» по Неве после полуночи.

Зрителями бывают не только участники, но и миллионы телезрителей по всей России — например, в 2025 году трансляцию посмотрели около 20 миллионов раз.

История традиции

Первое такое торжество прошло в Ленинграде 28 июня 1968 года, потом традиция прервалась, но в 2005 году ее возобновили. Событие символизирует веру города в таланты и перспективы молодого поколения.

Тема праздника 2026 года пока не раскрыта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью