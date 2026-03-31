Шоколадный ПП-кекс без сахара всего за 5 минут: кидаю в микроволновку — и готово
Шоколадный ПП-кекс без сахара всего за 5 минут: кидаю в микроволновку — и готово

Опубликовано: 31 марта 2026 13:46
 Проверено редакцией
Идеально для тех, кто следит за питанием и фигурой.

Когда хочется сладкого прямо сейчас, этот рецепт спасает. Способом приготовления кекса поделилась автор Дзен-канала "ПП-рецепты без сахара".

Ингредиенты

кокосовая мука — 1,5 ст. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л., какао — 2 ст. л., подсластитель — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., молоко или сливки — 5 ст. л., шоколадные капли без сахара — 2 ст. л. (по желанию), ванилин — по вкусу, соль — щепотка

Для глазури:

шоколад без сахара — 20 г, сливки — 3 ст. л.

Приготовление

Сначала я смешиваю все сухие ингредиенты в миске. Добавляю яйцо и молоко, тщательно перемешиваю до однородной массы. Вмешиваю шоколадные капли и оставляю тесто на минуту — кокосовая мука впитает влагу и станет более плотной.

Смазываю кружки небольшим количеством масла. Разливаю тесто по кружкам и отправляю в микроволновку. Готовлю на максимальной мощности 80-90 секунд.

Даже без глазури кекс получается очень вкусным, но я обычно делаю сверху шоколадное покрытие.

Для глазури растапливаю шоколад со сливками короткими подходами в микроволновке, каждый раз перемешивая.

Поливаю кекс глазурью и подаю на стол.

Примерное время приготовления: 5 минут

Автор:
Александр Асташкин
