Круче любой колбасы: нежная и вкусная намазка на хлеб за 7 минут – идеально и на завтрак, и на перекус
Круче любой колбасы: нежная и вкусная намазка на хлеб за 7 минут – идеально и на завтрак, и на перекус

Опубликовано: 31 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт нежной и сытной намазки-закуски: у домашних только за ушами пищит 

Кулинарный эксперт Наталья Калнина поделилась рецептом нежной и сытной намазки на хлеб, которая готовится буквально за 7 минут из простых ингредиентов. Получается настолько вкусной, что идеально подойдет и для плотного завтрака, и для праздничного стола. Домашние обязательно попросят добавки, а гости не уйдут без рецепта. О колбасе никто и не вспомнит.

Что потребуется:

  • филе соленой сельди – 150 граммов;
  • размягченное сливочное масло – 200 граммов;
  • горчица – половина сайной ложки;
  • лимонный сок – 2 столовые ложки;
  • петрушка или укроп – 2-3 веточки.

Как приготовить:

Первым делом нужно помыть соленую сельдь и отделить филе. Нарезать его мелкими кубиками. В миску отправить размягченное сливочное масло, добавить горчицу и перемешать.

Затем влить лимонный сок, снова перемешать и добавить кусочки сельди. Мелко порубить зелень: часть насыпать на пищевую пленку, выложить масло с сельдью и посыпать все оставшейся зеленью. Завернуть паштет в пищевую пленку в форме колбасы и убрать в холодильник для охлаждения.

Полезный совет:

Если промыть и обсушить зелень, а потом завернуть ее в слегка смоченную натуральную ткань и положить в полиэтиленовый пакет, то она сохранит свежесть в 2, а то и в 3 раза дольше обычного.

Личный опыт хозяек:

Интернет-пользователи поблагодарили Наталью Калнину за рецепт и поделились собственными кулинарными идеями:

"Такую намазку я бы держал в холодильнике постоянно!"

"Такую смесь – сельдь, сливочное масло и зелень – я через блендер пропускаю. Отличная намазка. Улетает быстро".

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
