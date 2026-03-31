Круче любой колбасы: нежная и вкусная намазка на хлеб за 7 минут – идеально и на завтрак, и на перекус

Кулинарный эксперт Наталья Калнина поделилась рецептом нежной и сытной намазки на хлеб, которая готовится буквально за 7 минут из простых ингредиентов. Получается настолько вкусной, что идеально подойдет и для плотного завтрака, и для праздничного стола. Домашние обязательно попросят добавки, а гости не уйдут без рецепта. О колбасе никто и не вспомнит.
Что потребуется:
- филе соленой сельди – 150 граммов;
- размягченное сливочное масло – 200 граммов;
- горчица – половина сайной ложки;
- лимонный сок – 2 столовые ложки;
- петрушка или укроп – 2-3 веточки.
Как приготовить:
Первым делом нужно помыть соленую сельдь и отделить филе. Нарезать его мелкими кубиками. В миску отправить размягченное сливочное масло, добавить горчицу и перемешать.
Затем влить лимонный сок, снова перемешать и добавить кусочки сельди. Мелко порубить зелень: часть насыпать на пищевую пленку, выложить масло с сельдью и посыпать все оставшейся зеленью. Завернуть паштет в пищевую пленку в форме колбасы и убрать в холодильник для охлаждения.
Полезный совет:
Если промыть и обсушить зелень, а потом завернуть ее в слегка смоченную натуральную ткань и положить в полиэтиленовый пакет, то она сохранит свежесть в 2, а то и в 3 раза дольше обычного.
Личный опыт хозяек:
Интернет-пользователи поблагодарили Наталью Калнину за рецепт и поделились собственными кулинарными идеями:
"Такую намазку я бы держал в холодильнике постоянно!"
"Такую смесь – сельдь, сливочное масло и зелень – я через блендер пропускаю. Отличная намазка. Улетает быстро".
Ранее мы поделились еще одним удачным рецептом намазки на хлеб.