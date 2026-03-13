Вкуснейшая намазка на хлеб из 3 ингредиентов: получается нежнее сливочного масла – настоящий хит весны-2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вкуснейшая намазка на хлеб из 3 ингредиентов: получается нежнее сливочного масла – настоящий хит весны-2026

Опубликовано: 13 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт нежной и вкусной намазки на хлеб 

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом нежной и сытной намазки на хлеб, которая готовится из 3 основных продуктов. Получается настолько вкусной, что домашние уплетают ее целыми ложками. Удачный вариант и для праздничного стола, и для плотного перекуса.

Что потребуется:

  • куриная печень – 0,6 килограмма;
  • сливочное масло – 100 граммов;
  • луковица – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • зубчик чеснока – 3 шт.;
  • соль – половина чайной ложки;
  • молотый черный перец – по вкусу.

Как приготовить:

Сперва нужно крупно нарезать лук и морковь, отправить в чашу блендера. Измельчить овощи до состояния мелких кусочков. Если блендера нет, то луковицу можно накрошить, а морковь натереть на мелкой терке. В сковороде с подсолнечным маслом пассеровать овощи до мягкости. Всыпать соль и перец. Перемешать.

Обжарить печень вместе с овощами до готовности. Переложить мягкие овощи и печень в чашу блендера, перебить до состояния кашицы. Добавить сливочное масло и измельчить до однородности. Попробовать пашет и при необходимости досолить. Подать на ломтиках хлеба или на крекерах.

Полезные советы:

  • Чтобы придать паштету пикантность, нужно добавить чуть-чуть мускатного ореха.
  • Перед подачей лучше охладить паштет в холодильнике, чтобы он застыл и стал плотнее.

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусную намазку на хлеб.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью