Вкуснейшая намазка на хлеб из 3 ингредиентов: получается нежнее сливочного масла – настоящий хит весны-2026

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом нежной и сытной намазки на хлеб, которая готовится из 3 основных продуктов. Получается настолько вкусной, что домашние уплетают ее целыми ложками. Удачный вариант и для праздничного стола, и для плотного перекуса.
Что потребуется:
- куриная печень – 0,6 килограмма;
- сливочное масло – 100 граммов;
- луковица – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- зубчик чеснока – 3 шт.;
- соль – половина чайной ложки;
- молотый черный перец – по вкусу.
Как приготовить:
Сперва нужно крупно нарезать лук и морковь, отправить в чашу блендера. Измельчить овощи до состояния мелких кусочков. Если блендера нет, то луковицу можно накрошить, а морковь натереть на мелкой терке. В сковороде с подсолнечным маслом пассеровать овощи до мягкости. Всыпать соль и перец. Перемешать.
Обжарить печень вместе с овощами до готовности. Переложить мягкие овощи и печень в чашу блендера, перебить до состояния кашицы. Добавить сливочное масло и измельчить до однородности. Попробовать пашет и при необходимости досолить. Подать на ломтиках хлеба или на крекерах.
Полезные советы:
- Чтобы придать паштету пикантность, нужно добавить чуть-чуть мускатного ореха.
- Перед подачей лучше охладить паштет в холодильнике, чтобы он застыл и стал плотнее.
