Сочи или Анапа - какой вариант для отдыха лучше: один курорт станет безоговорочным победителем

На черноморском побережье большой популярностью среди туристов пользуются Анапа и Сочи. Если сравнить эти курорты, то можно будет сделать интересные выводы. По многим категориям Анапа превосходит Сочи. В чем причина?
Песчаные пляжи
Основным козырем Анапы являются именно пляжи - протяженность песчаной береговой линии составляет десятки километров. В Сочи пляжи галечные, из-за чего отдыхать на них менее комфортно. На песок достаточно постелить полотенце, а для отдыха на гальке обязательно понадобится матрас или шезлонг.
Климат
“Климат Анапы больше похож на средиземноморский — сухо, умеренно жарко и дышится легко даже в самый знойный полдень. Сочи расположен в зоне влажных субтропиков — из-за этого высокие летние температуры переносятся тяжелее. В Сочи чаще идут дожди — есть риск половину отпуска просидеть в отеле”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.
Цены
В Сочи все дорого - жилье, питание, экскурсии, сувениры. В Анапе цены ниже, из-за чего отдых здесь подойдет для тех, кто решил экономить. Если отдыхать в двух городах одинаковое количество времени, то в Сочи придется потратить практически в два раза больше денег.
Семейный отдых
Анапа еще с советских времен считается здравницей для семей с детьми, ведь здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Сочи является более шумным и тусовочным, менее чистым, из-за чего детям тут будет не очень комфортно.
Опыт автора
“Я была и в Сочи, и в Анапе. Могу сказать, что второй вариант мне нравится больше. Анапу я люблю за песчаный пляж, чистую воду и спокойную атмосферу”, - рассказала Полина Аксенова.
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