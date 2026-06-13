Городовой / Полезное / Сочи или Анапа - какой вариант для отдыха лучше: один курорт станет безоговорочным победителем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Душа Петербурга: в Сестрорецке появится сквер в память о Людмиле Чурсиной Новости Петербурга
Пенсия плюс ещё 24 тысячи рублей: грядет новая выплата для пенсионеров - кому ждать прибавку Полезное
Ливни наступают: синоптики предупредили о погодных сюрпризах на выходных Полезное
Яхты, экотропы и дух истории: в Стрельне построят этнопарк на месте старой дороги Новости Петербурга
Как приготовить закуску из кабачков: этот пикантный соус делает их до невозможного вкусными Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Сочи или Анапа - какой вариант для отдыха лучше: один курорт станет безоговорочным победителем

Опубликовано: 13 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Сочи или Анапа - какой вариант для отдыха лучше: один курорт станет безоговорочным победителем
Сочи или Анапа - какой вариант для отдыха лучше: один курорт станет безоговорочным победителем
Legion-Media
Какой курорт на черноморском побережье лучше выбрать для отдыха

На черноморском побережье большой популярностью среди туристов пользуются Анапа и Сочи. Если сравнить эти курорты, то можно будет сделать интересные выводы. По многим категориям Анапа превосходит Сочи. В чем причина?

Песчаные пляжи

Основным козырем Анапы являются именно пляжи - протяженность песчаной береговой линии составляет десятки километров. В Сочи пляжи галечные, из-за чего отдыхать на них менее комфортно. На песок достаточно постелить полотенце, а для отдыха на гальке обязательно понадобится матрас или шезлонг.

Legion-Media
Legion-Media

Климат

“Климат Анапы больше похож на средиземноморский — сухо, умеренно жарко и дышится легко даже в самый знойный полдень. Сочи расположен в зоне влажных субтропиков — из-за этого высокие летние температуры переносятся тяжелее. В Сочи чаще идут дожди — есть риск половину отпуска просидеть в отеле”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Цены

В Сочи все дорого - жилье, питание, экскурсии, сувениры. В Анапе цены ниже, из-за чего отдых здесь подойдет для тех, кто решил экономить. Если отдыхать в двух городах одинаковое количество времени, то в Сочи придется потратить практически в два раза больше денег.

Legion-Media
Legion-Media

Семейный отдых

Анапа еще с советских времен считается здравницей для семей с детьми, ведь здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Сочи является более шумным и тусовочным, менее чистым, из-за чего детям тут будет не очень комфортно.

Опыт автора

“Я была и в Сочи, и в Анапе. Могу сказать, что второй вариант мне нравится больше. Анапу я люблю за песчаный пляж, чистую воду и спокойную атмосферу”, - рассказала Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Город России, который относится к труднодоступным.

В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью