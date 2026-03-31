Самая старая деревня России — "живет" с 16 века: "драгоценная земля" в Карелии — жителей меньше, чем домов

Где можно увидеть самую старую деревню России

Если вы слышите сочетание "драгоценная земля Карелии", то, вероятно, в голове сразу возникают ассоциации с нефтью или алмазами. Но жители Республики знают, что речь в данном случае идет про глухую деревню, которая расположена в 100 км от Петрозаводска в Пряжинском национальном районе. Расскажем о том, почему эта деревня так ценится местными жителями и туристами.

Дело в том, что Кинерма - это самая старая деревня России. Она "живет" с 16 века. На территории стоят всего 17 домов, а жителей еще меньше. По сути это полноценный музей деревянного зодчества под открытым небом, не созданный искусством. Не так давно Кинерму внесли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

Здесь можно познакомиться и окунуться в быт карелов, понаблюдать за устройством карельских деревень и заглянуть в древнюю часовню Смоленской Богоматери 18 века. Местные жители любезно предлагают туристам поучаствовать в мастер-классах по приготовлению калиток и созданию обрядовых кукол. А еще здесь можно сходить в уникальную баню «по-черному».

Самый большой дом Кинермы - дом Анастасии Гавриловой, построенный в 1880-1890-х годах. Сзади сооружения можно увидеть хозяйственные постройки и жилье для скота. В целом все дворики очень ухоженные, хотя и живет на всю деревню от силы 10 человек. В общем, любопытное место для туристов, которые ценят уютный, тихий и познавательный отдых и интересуются своими корнями, ведь, как сказал однажды Валентин Распутин, «без деревни Россия осиротеет».

Ранее "Городовой" рассказывал, где можно увидеть загадочный "город мертвых" в России — повсюду скелеты и кости: стоит 700 лет — для туристов, обожающих тайны и легенды.