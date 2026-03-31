Просто кидаю всё на противень — и ужин готов: рыба с картошкой без заморочек

Рецептом сочной рыбы с мягкой картошкой поделился автор Дзен-канала "Антон жарит — честная кухня".
Ингредиенты
филе минтая/хека/трески — 700-800 г, картофель — 1 кг, лук — 1-2 шт., сметана — 3-4 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я очищаю картофель и нарезаю его тонкими кружочками. Лук режу полукольцами.
Форму для запекания слегка смазываю маслом. Выкладываю слой картошки, немного солю и перчу, сверху добавляю часть лука.
Рыбу нарезаю крупными кусками, солю и выкладываю на картофель. Сверху распределяю оставшийся лук.
Добавляю сметану и аккуратно распределяю по поверхности. При желании вливаю немного воды, чтобы блюдо получилось ещё сочнее.
Накрываю форму фольгой и отправляю в духовку при 180°C на 40-50 минут.
За 10 минут до готовности снимаю фольгу, чтобы верх слегка подрумянился.
Примерное время приготовления: 50 минут
