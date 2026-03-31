Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кидаю всё на противень — и ужин готов: рыба с картошкой без заморочек

Опубликовано: 31 марта 2026 14:24
 Проверено редакцией
Просто кидаю всё на противень — и ужин готов: рыба с картошкой без заморочек
Просто кидаю всё на противень — и ужин готов: рыба с картошкой без заморочек
Когда хочется чего-то лёгкого, но сытного — этот рецепт выручает.

Рецептом сочной рыбы с мягкой картошкой поделился автор Дзен-канала "Антон жарит — честная кухня".

Ингредиенты

филе минтая/хека/трески — 700-800 г, картофель — 1 кг, лук — 1-2 шт., сметана — 3-4 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я очищаю картофель и нарезаю его тонкими кружочками. Лук режу полукольцами.

Форму для запекания слегка смазываю маслом. Выкладываю слой картошки, немного солю и перчу, сверху добавляю часть лука.

Рыбу нарезаю крупными кусками, солю и выкладываю на картофель. Сверху распределяю оставшийся лук.

Добавляю сметану и аккуратно распределяю по поверхности. При желании вливаю немного воды, чтобы блюдо получилось ещё сочнее.

Накрываю форму фольгой и отправляю в духовку при 180°C на 40-50 минут.

За 10 минут до готовности снимаю фольгу, чтобы верх слегка подрумянился.

Примерное время приготовления: 50 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить салат-пятиминутку из простых ингредиентов.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
