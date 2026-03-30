Салат-пятиминутка из простых ингредиентов: готовлю каждый день — и не надоедает

Опубликовано: 30 марта 2026 23:01
 Проверено редакцией
Лёгкий, нежный и при этом насыщенный по вкусу салат.

Способом приготовления простого салата на каждый день поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".

Ингредиенты

зелёный горошек — 1 банка, яйца — 3-4 шт., лук — 1 шт., сыр твёрдый — 100-150 г, зелень — по вкусу, майонез — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу

Для маринада:
вода — 125 мл, сахар — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л., уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление

Сначала я мелко нарезаю лук, заливаю его кипятком на пару минут, чтобы убрать горечь. Затем воду сливаю. Готовлю маринад: добавляю к луку холодную воду, сахар, соль и уксус. Оставляю минимум на 10 минут, затем откидываю на сито.

Яйца нарезаю небольшими кусочками. Сыр натираю на крупной тёрке. Если хочется более нежной консистенции — использую мелкую тёрку или слегка подмораживаю сыр перед натиранием.

Мелко нарезаю зелень — лучше всего подходит укроп или петрушка. В миске соединяю зелёный горошек, яйца, маринованный лук, сыр и зелень. Добавляю соль, перец и заправляю майонезом. Всё хорошо перемешиваю.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить шоколадный мусс без сливок и миксера.

