Шоколадный мусс без сливок и миксера: результат удивляет с первой ложки

Я готовлю его, когда хочется чего-то шоколадного без использования сливок. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Хочу торт".
Ингредиенты
сметана 20-25% — 600 г, тёмный шоколад — 200 г, молоко — 100 мл, сахарная пудра — 40 г, желатин — 10 г.
Приготовление
Сначала я замачиваю желатин в воде и оставляю набухать. В это время нагреваю молоко почти до кипения. Добавляю в горячее молоко набухший желатин и перемешиваю до полного растворения.
Затем высыпаю шоколад и даю ему немного подтаять, после чего размешиваю до однородной гладкой массы. При необходимости можно пробить смесь блендером, чтобы получить идеальную текстуру.
Отдельно перекладываю сметану в миску, добавляю сахарную пудру и слегка взбиваю до лёгкой пышности. Постепенно ввожу шоколадную смесь в сметану, каждый раз тщательно перемешивая.
Готовый мусс раскладываю по формам и убираю в холодильник для стабилизации.
Примерное время приготовления: 20-30 минут активного времени + 2-3 часа на охлаждение
