Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину

Опубликовано: 25 марта 2026 23:01
 Проверено редакцией
Рецепт ароматной и сытной картошки в духовке.

Эта картошка получается мягкой внутри, с румяной корочкой снаружи и насыщенным ароматом. Сало пропитывает каждую картофелину, делая её сочной и рассыпчатой. Рецептом простого блюда поделился автор Дзен-канала "Варим жарим, рецепты".

Ингредиенты

картофель — 500 г, сало (солёное или копчёное) — 150 г, приправа для мяса — 2 ч. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 4 ст. л., укроп — по вкусу, соль и перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я выбираю картофель примерно одинакового размера, чтобы он пропёкся равномерно. В каждой картофелине делаю частые надрезы, не прорезая до конца — получается что-то вроде гармошки.

Добавляю к картофелю часть растительного масла, соль и приправу, затем хорошо перемешиваю, чтобы специи распределились равномерно.

Сало нарезаю тонкими ломтиками. Лучше всего подходит сало с мясными прослойками — так получается ещё вкуснее. В каждый надрез аккуратно вставляю кусочек сала.

Перекладываю картофель в форму для запекания. Делаю ароматную заправку: смешиваю оставшееся масло с измельчённым чесноком, солью и перцем. Смазываю этой смесью картофель сверху. Добавляю веточки укропа для дополнительного аромата.

Накрываю форму фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 220 градусов, примерно на 40 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю ещё 10-15 минут, чтобы появилась румяная корочка. Перед подачей посыпаю свежим укропом.

Примерное время приготовления: 1 час 10 минут

Автор:
Александр Асташкин
