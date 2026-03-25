Кручу роллы из крабовых палочек дома за 10 минут: новая закуска на скорую руку
Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает Полезное
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
Кручу роллы из крабовых палочек дома за 10 минут: новая закуска на скорую руку

Опубликовано: 25 марта 2026 16:46
 Проверено редакцией
Кручу роллы из крабовых палочек дома за 10 минут: новая закуска на скорую руку
Кручу роллы из крабовых палочек дома за 10 минут: новая закуска на скорую руку
Готовлю их, когда нужно быстро сделать красивую и вкусную закуску без лишней суеты.

Эти рулетики из крабовых палочек получаются нежными, сочными и с приятным хрустом внутри. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты

крабовые палочки — 1 упаковка, творожный сыр — 2 ст. л., майонез — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, яйца варёные — 2 шт., огурец маринованный — 1 шт.

Приготовление

Сначала я готовлю начинку: в миске смешиваю творожный сыр, майонез и чеснок, пропущенный через пресс. Яйца натираю на мелкой тёрке и добавляю к сырной массе, хорошо перемешиваю до однородности.

Крабовые палочки аккуратно разворачиваю в тонкие пласты. Удобнее это делать, когда они слегка размягчились. На каждый пласт выкладываю немного начинки и распределяю тонким слоем.

Сверху кладу тонкую полоску маринованного огурца — он добавляет хруст и пикантность. Сворачиваю плотные рулетики и нарезаю их на порционные кусочки.

Выкладываю на блюдо и при желании украшаю зеленью или зернами граната.

Примерное время приготовления: 10 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный салат всего за 7 минут.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
