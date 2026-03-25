Кручу роллы из крабовых палочек дома за 10 минут: новая закуска на скорую руку

Эти рулетики из крабовых палочек получаются нежными, сочными и с приятным хрустом внутри. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты
крабовые палочки — 1 упаковка, творожный сыр — 2 ст. л., майонез — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, яйца варёные — 2 шт., огурец маринованный — 1 шт.
Приготовление
Сначала я готовлю начинку: в миске смешиваю творожный сыр, майонез и чеснок, пропущенный через пресс. Яйца натираю на мелкой тёрке и добавляю к сырной массе, хорошо перемешиваю до однородности.
Крабовые палочки аккуратно разворачиваю в тонкие пласты. Удобнее это делать, когда они слегка размягчились. На каждый пласт выкладываю немного начинки и распределяю тонким слоем.
Сверху кладу тонкую полоску маринованного огурца — он добавляет хруст и пикантность. Сворачиваю плотные рулетики и нарезаю их на порционные кусочки.
Выкладываю на блюдо и при желании украшаю зеленью или зернами граната.
Примерное время приготовления: 10 минут
