Городовой / Полезное / Смешиваю подручные ингредиенты - и шикарный салат на столе: готовится 7 минут, а вкус как в ресторане
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Смешиваю подручные ингредиенты - и шикарный салат на столе: готовится 7 минут, а вкус как в ресторане

Опубликовано: 25 марта 2026 12:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт универсального салата для праздника и семейного ужина 

Хотите быстро и без хлопот приготовить что-то особенное для семейного ужина или праздничного стола? Автор блога "Вкусные рецепты" предложил интересную идею для простого салата, который порадует ярким видом и насыщенным вкусом. Главное преимущество блюда – простота приготовления: никаких долгих варок или обжарок, все ингредиенты готовы к использованию.

Ингредиенты:

  • свежий огурец - 1 шт.;
  • консервированная кукуруза - 1 банка;
  • морковь по-корейски - 150 г;
  • копченая колбаса - 200 г;
  • сыр твердый - 100 г;
  • майонез - для заправки;
  • соль - на глаз.

Приготовление:

1. Начните с подготовки продуктов. Копченую колбасу нарежьте аккуратными брусочками. Свежий огурец вымойте и также нарежьте брусочками, стараясь сделать их примерно такого же размера, как и колбасу. Твердый сыр натрите на крупной терке.

2. Теперь соедините в большой миске морковь по-корейски (если ее полоски слишком длинные, можно их немного укоротить), нарезанную колбасу и огурец. Добавьте к ним кукурузу, предварительно слив жидкость, и натертый сыр.

3. Посолите салат по своему вкусу и аккуратно все перемешайте. Заправьте готовый салат майонезом непосредственно перед подачей, чтобы он оставался свежим и аппетитным.

Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" рассказал про вкуснейший салат из трех ингредиентов.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью