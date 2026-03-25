Смешиваю подручные ингредиенты - и шикарный салат на столе: готовится 7 минут, а вкус как в ресторане

Хотите быстро и без хлопот приготовить что-то особенное для семейного ужина или праздничного стола? Автор блога "Вкусные рецепты" предложил интересную идею для простого салата, который порадует ярким видом и насыщенным вкусом. Главное преимущество блюда – простота приготовления: никаких долгих варок или обжарок, все ингредиенты готовы к использованию.
Ингредиенты:
- свежий огурец - 1 шт.;
- консервированная кукуруза - 1 банка;
- морковь по-корейски - 150 г;
- копченая колбаса - 200 г;
- сыр твердый - 100 г;
- майонез - для заправки;
- соль - на глаз.
Приготовление:
1. Начните с подготовки продуктов. Копченую колбасу нарежьте аккуратными брусочками. Свежий огурец вымойте и также нарежьте брусочками, стараясь сделать их примерно такого же размера, как и колбасу. Твердый сыр натрите на крупной терке.
2. Теперь соедините в большой миске морковь по-корейски (если ее полоски слишком длинные, можно их немного укоротить), нарезанную колбасу и огурец. Добавьте к ним кукурузу, предварительно слив жидкость, и натертый сыр.
3. Посолите салат по своему вкусу и аккуратно все перемешайте. Заправьте готовый салат майонезом непосредственно перед подачей, чтобы он оставался свежим и аппетитным.
Приятного аппетита!
