Лук да свекла - и салат на столе: расходится со скоростью света - хоть на ужин, хоть на праздник

Внести разнообразие в свое меню или порадовать домашних вкусной закуской можно с помощью ароматного и весеннего салата. Особенно приятно, когда такое угощение не только полезно, но и не требует много времени на приготовление. Этот культурный шедевр готовится без майонеза и прочих вредных заправок, прекрасно дополнит как мясные блюда, так и станет самостоятельным гарниром, пишет портал "Russian.food".
Ингредиенты:
- красная свекла - 2 шт.;
- репчатый лук - 1 шт.;
- лимонный сок - 2 ст. ложки.
Приготовление:
1. Отварите свеклу, затем очистите ее и мелко нарежьте. Репчатый лук следует нарезать кубиками и обжарить на сковороде до золотистого цвета.
2. После этого обжаренный лук вместе с образовавшимся маслом переложите в миску к свекле. Выжмите сок лимона в качестве заправки. При желании можно добавить соль и перец по вкусу.
3. Перед подачей салат можно украсить несколькими веточками свежей зелени, парой зерен граната. Они добавят не только визуальную привлекательность, но и приятный освежающий вкус. Такая простая, но изящная подача превратит обычный салат в настоящее украшение праздничного стола.
