Лук да свекла - и салат на столе: расходится со скоростью света - хоть на ужин, хоть на праздник

Опубликовано: 23 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Легкий салат из трех ингредиентов 

Внести разнообразие в свое меню или порадовать домашних вкусной закуской можно с помощью ароматного и весеннего салата. Особенно приятно, когда такое угощение не только полезно, но и не требует много времени на приготовление. Этот культурный шедевр готовится без майонеза и прочих вредных заправок, прекрасно дополнит как мясные блюда, так и станет самостоятельным гарниром, пишет портал "Russian.food".

Ингредиенты:

  • красная свекла - 2 шт.;
  • репчатый лук - 1 шт.;
  • лимонный сок - 2 ст. ложки.

Приготовление:

1. Отварите свеклу, затем очистите ее и мелко нарежьте. Репчатый лук следует нарезать кубиками и обжарить на сковороде до золотистого цвета.

2. После этого обжаренный лук вместе с образовавшимся маслом переложите в миску к свекле. Выжмите сок лимона в качестве заправки. При желании можно добавить соль и перец по вкусу.

3. Перед подачей салат можно украсить несколькими веточками свежей зелени, парой зерен граната. Они добавят не только визуальную привлекательность, но и приятный освежающий вкус. Такая простая, но изящная подача превратит обычный салат в настоящее украшение праздничного стола.

Ранее портал "Городовой" раскрыл секрет идеальной глазури для куличей.

Автор:
Татьяна Идулбаева
