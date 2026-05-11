Хитрый трюк с макияжем – и получаю пухлые губы без уколов: от них невозможно отвести взгляд
Пухлые губы являются признанным символом красоты и привлекательности в современном обществе. Однако не каждая женщина обладает таким природным даром. Прежде чем обращаться к косметологическим процедурам, рассмотрите возможность использования техник макияжа для визуального увеличения объема губ и придания им большей соблазнительности, как рекомендует автор дзен-канала «Мода. Стиль. Личность».
Начните с подготовки губ к макияжу, нанеся увлажняющий бальзам для обеспечения их питания. Далее используйте консилер: небольшое количество средства нанесите вокруг контура губ, аккуратно растушевывая его к центру.
Затем перейдите к созданию желаемого контура губ с помощью карандаша. Выберите карандаш, который на один-два тона темнее вашего естественного оттенка губ, и аккуратно обведите контур, слегка расширяя его примерно на полмиллиметра. Этот метод позволяет визуально увеличить губы. После этого растушуйте карандаш внутрь, оставив центральную часть губ нетронутой.
Для придания объема рекомендуется нанести второй, более светлый оттенок карандаша в центральную часть губ с последующей аккуратной растушевкой к краям. Комбинация двух оттенков позволит создать выраженный объемный эффект.
Для фиксации консилера и карандаша необходимо припудрить губы. Целесообразно использовать прозрачную рассыпчатую пудру, нанося ее большой кистью из натурального ворса. Этот метод обеспечивает легкое покрытие и надежную фиксацию макияжа.
Следующим этапом является нанесение помады. Для достижения эффекта объема предпочтительно выбирать увлажняющие формулы вместо матовых. Глянцевый блеск также способствует визуальному увеличению объема губ. Помаду следует наносить с акцентом на центральную часть губ для создания визуального объема.
Дополнительный секрет заключается в подсветке центральной части губ. Этот прием часто упускается из виду. Нанесение кремового хайлайтера на центральные участки губ придаст им объем и сделает их более привлекательными. Важно точно нанести хайлайтер на области по обе стороны от центра верхней губы и аналогично на нижней губе.
Ранее мы рассказали, как добиться нежности пяток.