Подвязка огурцов – прошлый век: делаем вертикальную шпалеру – плодов будет больше, чем звёзд на небе
Подвязка огурцов традиционными методами является довольно трудоемким процессом, особенно в условиях повышенных температур в теплицах, достигающих 60 градусов Цельсия. Регулярная переподвязка шпагатом может повредить нежные стебли растений, что негативно сказывается на урожайности и требует значительных физических усилий.
Метод Давыдовой
Агроном Ксения Давыдова разработала инновационный метод вертикального размещения огурцов, который позволяет существенно сократить трудозатраты и увеличить урожайность в два раза.
Сетка вместо шпагата
Метод основан на использовании шпалерной сетки, которая устанавливается над грядкой. Основная задача садовода заключается в направлении роста плетей огурцов по сетке. Эта конструкция также эффективна для высокорослых томатов, клематисов и других декоративных лиан.
По окончании сезона сетку можно демонтировать, провести дезинфекцию и хранить до следующего года.
